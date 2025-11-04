Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trải qua 77 năm, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và Đảng ta lãnh đạo đã trở thành động lực to lớn, cổ vũ toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, lập nên nhiều chiến công to lớn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành, địa phương triển khai sôi nổi với hình thức phong phú, nội dung thiết thực.

Trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi mới để phát triển, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực, cùng với thời tiết mưa lũ liên tiếp tác động đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt mục tiêu Đại hội và tăng cao so với nhiệm kỳ trước, nhất là thu ngân sách nhà nước, chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại.

Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, được Nhân dân đánh giá cao. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kiên quyết triển khai và cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Sau gần 4 tháng vận hành theo bộ khung mới, hệ thống tổ chức đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt; chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng; thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý.

Những chuyển biến đó đã tạo động lực mới, thúc đẩy cán bộ, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; qua đó quản lý công việc sát thực tiễn hơn, gần dân hơn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất, Nhân dân kỳ vọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Những thành tựu, kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng, tổ chức bài bản, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, đã để lại dấu ấn sâu sắc như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”...

Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với tinh thần trách nhiệm cao và tấm lòng nhân ái sâu sắc, tỉnh Thanh Hóa đã huy động được 1.618 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, đóng góp gần 54.000 ngày công lao động và hàng chục nghìn tấn vật liệu xây dựng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, lan tỏa nghĩa tình đồng bào. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ 14.780 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch và về đích sớm 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định (trước ngày 31/8/2025). Phong trào thi đua này thực sự đã trở thành điểm sáng tiêu biểu, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, nhân ái, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng Nhân dân.

Qua thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những người lao động hăng say trên công trường, trong nhà máy, xí nghiệp; là những nông dân, trí thức, doanh nhân sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là những thầy thuốc, thầy giáo, nhà khoa học miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người, chăm lo sức khỏe Nhân dân.

Trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, kiểm lâm... dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân, bảo vệ từng cánh rừng, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ những thành quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu của tỉnh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Đó là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, thể hiện sự cống hiến không ngừng của con người Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn tỉnh có 01 Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, 01 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 10 Huân chương Độc lập, 163 Huân chương Lao động, 67 cờ thi đua của Chính phủ, 391 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng hàng nghìn danh hiệu cao quý khác.

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, một không khí thi đua sôi nổi, niềm tin và khát vọng mới đang lan tỏa khắp quê hương. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Thanh Hóa mang trong mình quyết tâm “phấn đấu đến năm 2030, thuộc nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.” Đó không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh cùng nỗ lực, sáng tạo, biến khát vọng thành hành động, biến ý chí thành hiện thực.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành nguồn động lực to lớn thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn - để khát vọng thịnh vượng, niềm tự hào xứ Thanh sớm được viết tiếp bằng những thành tựu mới trên hành trình trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tùng Anh (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa)