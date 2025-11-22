Những người hùng thầm lặng trong vùng mưa lũ ở Khánh Hòa

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa. Ngay từ những ngày đầu, thực hiện công điện của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai nhiều mũi “tiến công” hướng vào vùng lũ cứu người. Khi mực nước tại nhiều nơi bắt đầu rút, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiếp tục tập trung cung cấp lương thực, nước uống cho các khu vực bị cô lập.

Trong gian khó, hình ảnh những người âm thầm chèo thuyền, lái ca nô, nấu từng suất cơm, bốc từng thùng hàng cứu trợ, ngâm mình giữa dòng nước lạnh… đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân vùng lũ. Họ là những người không chờ được gọi tên, lặng lẽ giúp người dân vùng thiên tai vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Người đàn ông (bìa trái) với những hoạt động thiện nguyện tích cực, nấu cơm gửi đến vùng bị ngập lụt trong những ngày 20-21/11 (Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN).

Ký ức về cơn lũ lịch sử vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt thất thần của ông Lê Văn Khiêm (70 tuổi), nhân viên bảo vệ kho hàng tại khu vực xã Vĩnh Phương (cũ), phường Tây Nha Trang. Nước lũ ập đến như thác đổ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, khu vực kho hàng nơi ông trực chìm sâu trong biển nước mênh mông, đỉnh điểm mực nước ngập quá 3 mét, cô lập hoàn toàn mọi lối ra vào.

Suốt 72 giờ đồng hồ giữa bốn bề nước lũ, không điện, không sóng điện thoại, ông Khiêm phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt nhất trong đời mình. "Lúc đó sợ nhất không phải là đói, mà là sự im lặng. Không gọi được cho con, không biết bên ngoài ra sao", ông Khiêm kể lại với giọng run run. Để cầm cự, ông ăn mì tôm sống, hứng nước mưa uống qua ngày, chờ đợi "phép màu" khi nước rút.

Anh Cao Sơn, ngụ tại Cầu Dứa, Phú Nông, phường Tây Nha Trang, vừa được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi vùng ngập sâu. Anh kể lại thời khắc sinh tử rạng sáng 19/11. Khoảng 2 giờ sáng, nước bất ngờ dâng lên gần nửa mét ngay trong sân. Anh vội bồng hai con nhỏ sang nhà người quen gửi nhờ, rồi bơi quay về để kiểm tra nhà. Nhưng chỉ trong vài phút, toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối vì mất điện, điện thoại mất sóng, không thể liên lạc với ai.

Giữa màn đêm mưa lớn, nước chảy xiết, anh Sơn buộc phải quay lại nhà hàng xóm, đập cửa cầu cứu. Gia đình mở cửa cho anh trú tạm. Tuy nhiên, chủ nhà cũng không còn nhiều đồ dự trữ, không có điện, không có bếp nấu nướng. Tất cả chỉ biết ngồi chờ trời sáng, chờ lực lượng cứu hộ tìm đến, trong nỗi lo nước tiếp tục dâng.

Trong thời điểm khó khăn ấy, bà con dìu nhau qua từng đoạn nước sâu. Những người không quen biết nắm tay nhau cùng vượt qua đoạn đường nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn làm việc suốt đêm trong mưa lớn. Các đội tự lập dùng xuồng, dây thừng, áo phao, tìm cách tiếp cận từng gia đình bị cô lập; gửi từng chai nước, bánh mì, áo ấm và cả những chuyến xe chở nhu yếu phẩm vào vùng lũ.

Người đàn ông liều mình ứng cứu người dân ở vùng ngập lụt Tây Nha Trang trong những ngày nước ngập nặng (Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN).

Tại vòng xoay Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang, hàng trăm người dân tập trung về khu vực cầu. Đây là điểm cao được chọn làm nơi tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ. Lực lượng địa phương đã dựng lán trại dưới chân cầu vượt Ngọc Hội làm điểm chỉ huy, phân phối. Giữa đêm giông bão, người dân thầm lặng chia sẻ nơi trú tạm, những bếp ăn miễn phí dành cho những người đi trên Quốc lộ 1 bị ách tắc tại xã Diên Khánh.

Người dân chia sẻ vật dụng sinh hoạt với bà con vừa thoát khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền. Những đoàn xe chở gạo, mì, nước sạch nối dài từ các địa phương lân cận. Người góp công, người góp của. Mỗi phần quà nhỏ thể hiện tấm lòng “thương người như thể thương thân”.

Ông Đinh Tấn Ký, phường Nam Nha Trang, cho biết trong 2 ngày (20-21/11), gia đình ông đã nấu 5.000 suất cơm đưa đến cho người dân đang gặp khó khăn.

Giữa mưa lũ, nhiều nghĩa cử đẹp xuất hiện. Các chủ nhà bè, thuyền, ca nô đảo Vĩnh Nguyên, phường Nha Trang chủ động đưa phương tiện vào vùng ngập sâu tại khu vực chung cư Vĩnh Điềm Trung, VCN, Vĩnh Trung, Bình Cang thuộc phường Tây Nha Trang để cứu người. Nhiều chủ thuyền cho biết họ gặp khó khăn do thiếu xe cẩu để đưa ca nô lên bờ, nhưng vẫn tìm mọi cách tiếp cận các điểm nước xiết.

Ông Vũ Khắc Đàm, chủ nhà bè A Đảm (đảo Trí Nguyên, phường Nha Trang) cùng nhóm hơn 20 người đã cứu được khoảng 50 - 60 người trong hai ngày mưa lớn. Họ nhận hàng trăm tin nhắn cầu cứu từ mờ sáng đến đêm muộn. Ông kể có nơi nước sâu đến mái nhà, nhiều đoạn nước chảy xiết. Không có sóng điện thoại, liên lạc gián đoạn nhưng nhóm vẫn lần theo từng địa chỉ để tìm người bị nạn. Khi nước rút ở Tây Nha Trang, họ tiếp tục sang xã Diên Điền hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hải vừa thoát khỏi vùng lũ, xúc động kể về những người cứu mình. Ông cho biết trong hoạn nạn, không ai để ý thân quen hay xa lạ. Chỉ cần nghe tiếng kêu cứu, các đội thuyền và ca nô lập tức lên đường. Ông trân trọng tinh thần xông pha, bất chấp hiểm nguy của những người tham gia cứu nạn...

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, tỉnh sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương trực tiếp giúp người dân vượt qua khó khăn; dự kiến hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi nhà bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng; 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng; 500.000 đồng cho mỗi học sinh mua sách vở. UBND tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí triển khai, bảo đảm công khai, đúng quy định.

Đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho tỉnh Khánh Hòa. Đến 22/11, toàn tỉnh ghi nhận 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương; gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng, hàng trăm điểm ngập và sạt lở. Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh vẫn chưa thể lưu thông. Thiệt hại hạ tầng ước tính khoảng 335 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã phân bổ 2.000 tấn gạo dự trữ để cấp cho người dân./.