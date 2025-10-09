Học và làm theo Bác, xây dựng Sơn La ngày càng phát triển

Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Việc tổ chức học tập các chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới, sáng tạo thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi tìm hiểu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, mời các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín của Trung ương trực tiếp quán triệt, nói chuyện về Bác Hồ và truyền hình, phát thanh trực tiếp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng theo dõi, học tập. Các trường học trên địa bàn tỉnh bố trí 227 tủ sách “Bác Hồ với thanh, thiếu nhi”, với trên 19.500 cuốn sách phục vụ giáo viên, học sinh nghiên cứu, học tập. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở vận dụng sáng tạo việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề học tập hằng năm vào thực tế với nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phiêng Pằn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Việc xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo quyết liệt, với những định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 6 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gồm: Xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến hành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La; tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn 78 nội dung đột phá; các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn 1.011 nội dung đột phá trên các lĩnh vực trong thực hiện học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo bền vững...; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Dân vận khéo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”...

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

10 năm qua, toàn tỉnh có hơn 3.000 mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác được thực hiện hiệu quả; 12 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 tập thể được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen; 505 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng 996 tập thể, 1.390 cá nhân; các tổ chức cơ sở đảng biểu dương, khen thưởng 2.441 tập thể, 5.073 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác.

Những mô hình tiêu biểu, việc làm thiết thực, gương người tốt, việc tốt đã được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng như: Mô hình “Hỗ trợ làm đường giao thông tại bản biên giới đặc biệt khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự” tại huyện Mộc Châu (cũ); “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự” của Công an huyện Sốp Cộp (cũ); “Ươm mầm xanh biên giới - vững bước tới tương lai” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập; “Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của Công an tỉnh; “Phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” trên địa bàn Thành phố (cũ); “Xây dựng quỹ tiết kiệm tặng thẻ bảo hiểm y tế” của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh...

Đẩy mạnh thực hiện học và làm theo Bác, từ năm 2022, đảng viên, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trích một phần thu nhập, đóng góp tối thiểu 50.000 đồng/tháng vào “Quỹ tiết kiệm tặng thẻ BHYT”. Lan tỏa thông điệp giá trị nhân văn của mô hình, năm 2024, BHXH tỉnh tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ mua tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Từ năm 2022 đến nay, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp khu vực đóng góp gần 340 triệu đồng vào “Quỹ tiết kiệm tặng thẻ BHYT”. Các đơn vị, cá nhân quyên góp gần 984 triệu đồng mua thẻ BHYT theo thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh, điển hình: Sở Y tế ủng hộ 100 triệu đồng; Tòa án nhân dân tỉnh, các khu vực ủng hộ gần 80 triệu đồng; Cục Thuế tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công chức, viên chức các đơn vị để tặng thẻ BHYT...

Không chỉ ở các cơ quan, đơn vị, việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng tại các thôn, bản, các xã, phường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Điển hình tại xã Mường Bú đã cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã chỉ đạo và đăng ký mô hình “Thắp sáng các bản dọc sông” tại 5/12 bản, đến nay, toàn xã đã lắp đặt được 418 bóng đèn, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, thắp sáng các tuyến đường tại 10/12 bản, vượt chỉ tiêu 5 bản. Mô hình còn được Nhà máy thủy điện Sơn La hỗ trợ, lắp đặt 138 bóng đèn năng lượng mặt trời.

Anh Lò Văn Ngân, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tạ Bú, chia sẻ: Việc học tập, làm theo Bác những năm qua luôn được bản tuyên truyền, lan tỏa đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nổi bật là mô hình lắp điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, bản đã tuyên truyền nhân dân đóng góp 70 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động lắp đặt hơn 2 km điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Công trình hoàn thành, bà con ai cũng phấn khởi.

Việc học tập và làm theo Bác góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Tinh thần đó được cụ thể rõ nét trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp cơ sở trực tiếp giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các xã đã nhanh chóng ổn định hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hồ sơ. Niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và tăng cường.

Anh Mùa A Dua, bản Đông Sản, xã Tà Hộc, chia sẻ: Tôi đến thực hiện làm giấy khai sinh cho con, được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Tôi cảm thấy rất hài lòng và tin tưởng bộ máy chính quyền địa phương mới sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết công việc.

Với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao, việc học và làm theo Bác đã thấm sâu vào tư duy, hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những tấm gương bình dị, những việc làm thiết thực đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, hun đúc khát vọng phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục bứt phá, phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nguyễn Thư