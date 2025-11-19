Cô giáo trẻ người Khmer hết lòng với học trò vùng đặc biệt khó khăn

Sau hơn 6 năm đứng trên bục giảng, niềm yêu nghề và nhiệt huyết tuổi trẻ của cô giáo Nèang Lai My (SN 1996, trú tại phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) đang tiếp thêm động lực phấn đấu học tập nơi Trường Tiểu học A An Tức, thuộc xã đặc biệt khó khăn Ô Lâm của tỉnh An Giang.

Cô giáo Nèang Lai My hướng dẫn từng học sinh cách cầm phấn để viết chữ (Ảnh: Baotintuc.vn).

Lấy học sinh làm trung tâm

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm, cô giáo trẻ Nèang Lai My được tuyển dụng và phân công về công tác tại Trường Tiểu học A An Tức - ngôi trường miền núi, nằm giữa vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của xã Ô Lâm, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh An Giang với hơn 95% học sinh là người dân tộc Khmer.

Các thầy, cô giáo khi đến giảng dạy ở ngôi trường này ngoài khả năng sư phạm, còn phải biết 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Khmer, đồng thời, phải am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Khmer mới có thể bám trụ, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. Bởi đa số học sinh của nhà trường khả năng hiểu tiếng Việt rất hạn chế, giáo viên phải biết tiếng Khmer để giải thích cho các em dễ tiếp thu bài giảng.

Cô giáo Nèang Lai My cho biết, từ khi chọn nghề, cô luôn xác định đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, là tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” nơi quê hương mình.

“Những ngày đầu mới về trường, mọi thứ đều bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm, nhưng chính những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo của các em học sinh nơi đây đã tiếp thêm động lực giúp tôi nỗ lực, phấn đấu học tập không ngừng”- cô giáo Nèang Lai My tâm sự.

Kể về chặng đường hơn 6 năm gắn bó với các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học A An Tức, cô Nèang Lai My cho rằng, lớp 1 là lứa tuổi học sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Nhất là đối với các em học sinh người dân tộc Khmer, phần lớn còn chưa thành thạo tiếng Việt nên giáo viên phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho học sinh trong mỗi buổi lên lớp.

Với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, dần dần truyền đạt kiến thức, mưa dầm thấm lâu, giáo viên không thể áp đặt, tạo áp lực cho học sinh mà phải gần gũi, động viên các em, có phương pháp dạy từng đối tượng cho phù hợp.

“Cách thức truyền đạt cũng phải dễ hiểu, gần gũi bằng việc kết hợp giảng dạy bằng tiếng Việt và giải thích thêm bằng tiếng Khmer nhằm tạo hứng thú, giúp các em tiếp thu bài nhanh hơn”, cô My chia sẻ.

Tiếp cận với chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới, cô Nèang Lai My luôn chủ động tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy phù hợp với các em học sinh ở trường. Không dừng lại ở đó, cô còn tự tay chế tạo đồ dùng dạy học, biến mỗi tiết học thành một trải nghiệm sinh động và gần gũi. Trước mỗi giờ lên lớp, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, thiết kế bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả đều được chuẩn bị bằng tâm huyết và sự tỉ mỉ. Nhờ vậy, những tiết học của cô luôn thu hút, truyền cảm hứng và được học sinh đón nhận nồng nhiệt.

Đặc biệt, cô Nèang Lai My có một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Toán lớp 1, chủ đề các số đếm từ 1 đến 10 cho học sinh dân tộc Khmer được công nhận trong năm học 2024 - 2025 và đã được nhân rộng trên phạm vi toàn địa bàn huyện Tri Tôn cũ, của tỉnh An Giang.

Theo cô Nèang Lai My, do khả năng nói tiếng Việt còn hạn chế nên khi học các con số, phần lớn các em rất mơ hồ và lúng túng. Nhiều em có thể làm được nhưng khi giáo viên hỏi lại thì các em không nhớ hoặc quên kiến thức rất nhanh. Từ đó, cô đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tham khảo cách dạy học trên mạng Internet, rồi mạnh dạn đề xuất, áp dụng bài giảng kết hợp những hình ảnh sinh động, đoạn video clip ngắn, kèm thuyết minh bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer để trình chiếu giúp các em học sinh dễ tiếp thu.

“Việc học tốt môn Toán lớp 1 sẽ mở ra những kiến thức kỳ diệu về số học, hình học. Những ngày đầu tiên học, các em tập đếm những con số, tập làm những phép tính cộng, trừ, tuy đơn giản nhưng sau này các em sử dụng rất nhiều, rất cần thiết” - cô Nèang Lai My nhấn mạnh.

Năng động, tâm huyết với nghề, dám nghĩ dám làm

Không chỉ tận tâm trong lớp học, cô Nèang Lai My luôn chủ động chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp, tham gia góp ý, tham mưu công tác chuyên môn cho nhà trường; đồng thời, tham gia vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh khó khăn. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do nhà trường, ngành giáo dục phát động và đạt nhiều giải thưởng cao như đạt giải B Hội thi “Viết đúng, viết đẹp” cấp huyện; giải C Hội thi “Sáng tạo – Tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning” cấp huyện; giải A Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học" cấp huyện.

Đặc biệt, 4 năm liền, cô Nèang Lai My được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thầy Túch Dân Rêch, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A An Tức đánh giá, cô Nèang Lai My là một giáo viên trẻ có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đạo đức và tác phong chuẩn mực. Trong công tác, cô My luôn năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, dám nghĩ dám làm.

Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, cùng phương pháp sư phạm phù hợp, nhiều năm liền, lớp của cô Nèang Lai My luôn đạt tỷ lệ chuyên cần trên 98%; 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 1.

Đối với cô Nèang Lai My, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là những tấm bằng khen, giấy khen, mà là ánh mắt chăm chú lắng nghe, phản hồi ý kiến, tham gia hào hứng vào bài giảng của các em học sinh trên con đường chinh phục tri thức.

Nhận xét về cô giáo Nèang Lai My, chị Neáng Chanh Thia, mẹ của em Neáng Chanh Sóc Nia (học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học A An Tức) cho rằng, cô là một giáo viên trẻ vừa giỏi nghề vừa yêu trẻ. Ngoài phương pháp giảng dạy gần gũi, dễ hiểu, cô My luôn quan tâm giúp đỡ học sinh, đặc biệt là học sinh yếu. Ngoài giờ lên lớp, cô còn tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa để các em phát triển toàn diện,…

Gần 30 năm tuổi đời, hơn 6 năm tuổi nghề - lứa tuổi đẹp, sung sức nhất của tuổi trẻ, cô giáo Nèang Lai My đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về những người thầy, người cô đang ngày ngày đến trường, say sưa với từng bài giảng, cần mẫn, tận tụy “nuôi con chữ” nơi vùng quê nghèo ở vùng biên giới An Giang.