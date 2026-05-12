Tây Ninh thống nhất chuyển TPHCM làm chủ quản 4 dự án giao thông liên vùng

Ngày 12/5, tại kỳ họp thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương chuyển giao UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản một số dự án giao thông kết nối giữa hai địa phương.

Cụ thể, Tây Ninh thống nhất để TPHCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng quốc lộ 50B (đoạn từ đường Phạm Hùng đến ranh giới tỉnh Tây Ninh), trong đó gồm hạng mục xây mới cầu Cần Giuộc và đường dẫn vào cầu thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐND tỉnh Tây Ninh diễn ra sáng nay (Ảnh: An Huy).

Bên cạnh đó là dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, bao gồm hạng mục xây mới cầu Kênh Xáng Nhỏ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hai dự án còn lại được Tây Ninh thống nhất chuyển TPHCM làm cơ quan chủ quản gồm: Dự án xây dựng cầu Rạch Dơi (bao gồm cầu bắc qua sông Rạch Dơi và đường dẫn phía tỉnh Tây Ninh) và dự án xây dựng tuyến đường, cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B) trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Dự án quốc lộ 50B là tuyến giao thông huyết mạch mới kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, có tổng chiều dài khoảng 55km, quy mô 6 làn xe. Tuyến đường được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 50, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây TPHCM với tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỷ đồng.

Quốc lộ 50B phía TPHCM có một số căn nhà chờ giải phóng mặt bằng (Ảnh: An Huy).

Trong khi đó, dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) từ quốc lộ 1 đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng mức đầu tư 15.975 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thuộc nhóm A dự án đầu tư công.

Theo báo cáo, tuyến đường có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 1 (khu vực Tân Kiên), điểm cuối giáp ranh tỉnh Tây Ninh, đi qua xã Tân Nhựt, xã Bình Lợi của TPHCM và xã Đức Hòa của tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 15,1km.

Đối với dự án cầu Rạch Dơi, cây cầu mới dự kiến dài khoảng 452m, rộng 15m; phần đường dẫn dài 300m, rộng 29m. Chi phí giải phóng mặt bằng phía TPHCM khoảng 265 tỷ đồng, phía tỉnh Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) khoảng 85 tỷ đồng.

Cầu Rạch Dơi kết nối TPHCM với Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết cầu Rạch Dơi dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Khi hoàn thành, cầu Rạch Dơi sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tăng kết nối giao thông khu vực phía Nam TPHCM với tỉnh Tây Ninh thông qua tuyến đường Lê Văn Lương.

Với dự án tuyến đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B), phía TPHCM sẽ đầu tư cầu kết nối cùng đoạn đường dài khoảng 0,5km đến nút giao ĐT744. Phía tỉnh Tây Ninh sẽ đầu tư đoạn tuyến dài khoảng 9,4km, quy mô 4-6 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng từ 31m đến 40m.