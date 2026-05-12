Tây Ninh sắp đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng xây trục kết nối Long An - Tân Ninh

Ngày 12/5, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030. Kỳ họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hai đầu cầu tại trụ sở Tỉnh ủy ở phường Tân Ninh và phường Long An.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Tây Ninh trình HĐND tỉnh tờ trình về việc đầu tư xây dựng Trục kết nối Long An - Tân Ninh. Theo UBND tỉnh, đây là dự án cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Kỳ họp thứ 2, khóa XI của HĐND tỉnh Tây Ninh diễn ra sáng nay (Ảnh: An Huy).

Theo tờ trình, kết nối giữa hai khu vực kinh tế trọng điểm Long An và Tân Ninh hiện chủ yếu phụ thuộc vào quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Tuy nhiên, các tuyến đường này đang quá tải, mặt đường xuống cấp, thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường mới dài hơn 110km, sau khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại tại các địa phương dọc tuyến.

Dự án được phân loại là công trình giao thông nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 20.746 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2035.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tham dự kỳ họp (Ảnh: An Huy).

Đối với tuyến chính, phần lớn lộ trình được thiết kế 6 làn xe, vận tốc tối đa 80km/h. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện một lần với chiều rộng khoảng 62m.

Dự án cũng đầu tư đồng bộ 5 khu tái định cư tại phường Long An và các xã Thủ Thừa, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Tuyến đường đi qua nhiều địa bàn gồm phường Tân An, Long An và các xã Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ, Bến Cầu.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: An Huy).

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh, dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban này thống nhất kiến nghị HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 2 khóa XI.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2031. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để bảo đảm quỹ đất sạch phục vụ thi công.

Khi hoàn thành, trục kết nối này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy liên kết kinh tế - xã hội giữa Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ.