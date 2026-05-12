Tây Ninh đề xuất chi hơn 2.300 tỷ đồng xây mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Tây Ninh đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại phường Ninh Thạnh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.372 tỷ đồng.

Theo đề xuất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh được xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng I, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên môn cao nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh hiện nay tại địa phương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh hiện nay tại phường Tân Ninh (Ảnh: L.N.).

Ngoài chức năng khám, chữa bệnh, bệnh viện còn là trung tâm đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

Dự án được đề xuất xây dựng tại phường Ninh Thạnh với quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, tổng diện tích sàn khoảng 96.920m2.

Để bảo đảm tính chuyên môn và hiệu quả quản lý, UBND tỉnh đề xuất tách dự án thành 3 dự án thành phần độc lập, gồm:

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư với kinh phí khoảng 95,4 tỷ đồng; dự án thành phần 2: Xây lắp và xây dựng cơ sở vật chất chính với kinh phí hơn 2.256 tỷ đồng; dự án thành phần 3: Di dời hệ thống trang thiết bị từ bệnh viện cũ sang cơ sở mới với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: An Huy).

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.372,25 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo lộ trình dự kiến, dự án triển khai trong 7 năm. Năm 2026, tỉnh sẽ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2027-2032, địa phương bố trí vốn và triển khai thi công xây dựng.

Đáng chú ý, để bảo đảm tính thẩm mỹ và công năng của công trình cấp I, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cấp hạ tầng đô thị, giúp người dân Tây Ninh tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM.