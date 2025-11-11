Tây Ninh phát hiện 7 ổ dịch tả heo châu Phi mới

Ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng qua, địa phương ghi nhận 7 ổ dịch tả heo châu Phi mới tại 6 xã, phường gồm: Tân Thạnh (2 ổ), Long An, Khánh Hưng, Thạnh Hóa, Bình Đức và Tân An (mỗi nơi 1 ổ).

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã có 32 hộ chăn nuôi tại 18 xã, phường xuất hiện dịch, khiến 1.491 con heo (tương đương 58.656 kg) buộc phải tiêu hủy. Hiện còn 4 hộ ở các xã Thạnh Hóa, Bình Đức, Tân Thạnh và Tân An có ổ dịch chưa qua thời hạn kiểm dịch 21 ngày.

Một hộ nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: H.M).

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương khoanh vùng, giám sát, tiêu độc khử trùng và kiểm soát vận chuyển heo trong vùng dịch. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập đội phản ứng nhanh, chủ động cấp phát hóa chất, vôi bột và hướng dẫn người dân tiêu độc chuồng trại thường xuyên. Tất cả heo mắc bệnh đều được xử lý, tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật, không để dịch lây lan.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ chăn nuôi còn giấu dịch khi heo chết bất thường, gây trở ngại cho công tác khoanh vùng và dập dịch. Ngành nông nghiệp đang phối hợp chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo và tiêu hủy kịp thời.

Trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát trên diện rộng, Tây Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, bao gồm giám sát dịch tễ, thử nghiệm vắc-xin và đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức người dân. Nhiều hộ chăn nuôi mong sớm được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình an toàn sinh học và tái đàn để ổn định sản xuất.

Trong bối cảnh thời tiết thất thường và nhu cầu tiêu thụ heo tăng cao dịp cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan, đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.