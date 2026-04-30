Tây Ninh cấm leo núi Bà Đen sau 11h

Ngày 30/4, Ban Quản lý khu du lịch Núi Bà Đen cho biết, thời tiết tại khu vực đã chuyển xấu, ảnh hưởng đến các hành trình chinh phục đỉnh núi. Trên tuyến Cột Điện (cung đường leo núi phổ biến), du khách phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt Sơ Ri trước khi xuất phát và di chuyển đúng lộ trình đã đăng ký.

Khung giờ leo núi từ 6h đến 11h mỗi ngày. Sau thời điểm này, du khách không được khởi hành nhằm tránh nguy cơ mắc kẹt khi trời tối. Ban quản lý nghiêm cấm sử dụng lửa dưới mọi hình thức và không cho phép cắm trại qua đêm trong rừng.

Tuyến cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: An Huy).

Trẻ em dưới 12 tuổi và người có tiền sử bệnh tim mạch không được tham gia leo núi. Du khách cần đảm bảo sức khỏe, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ; chủ động theo dõi thời tiết; khi có mưa lớn, đường trơn trượt hoặc xuất hiện dông lốc, sấm sét phải dừng hành trình để đảm bảo an toàn.

Theo ban quản lý, thời gian qua, nhiều trường hợp người leo núi tự ý thay đổi lộ trình, đi vào lối mòn tự phát dẫn đến lạc đường hoặc gặp tai nạn. Một số nhóm phượt gặp sự cố khi khám phá các cung đường nguy hiểm ngoài khu vực kiểm soát.

Nguy cơ cháy nổ cũng được cảnh báo do hành vi hút thuốc, đốt lửa trong rừng. Từ ngày 24/4, đơn vị đã lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Đen, khu vực đầu dốc dẫn vào Ma Thiên Lãnh.

Du khách vui chơi trên đỉnh núi Bà Đen dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Ảnh: Mai Lan).

Trước đó, năm 2025, khu du lịch Núi Bà Đen từng tạm dừng đón khách hơn 2 tháng do thời tiết bất lợi, nguy cơ sạt lở và đá lăn.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), khu du lịch đón hơn 100.000 lượt khách; hệ thống cáp treo vận hành liên tục phục vụ tham quan, chiêm bái. Dự báo kỳ nghỉ 30/4-1/5, lượng khách đến Núi Bà Đen tiếp tục tăng.

Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh “Đệ nhất thiên sơn”, thu hút đông đảo du khách tham quan, hành hương mỗi năm.