Tây Ninh huy động tất cả cảnh sát giao thông tuần tra, trực lễ 30/4

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, trong các dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 30/4-1/5, lưu lượng phương tiện trên địa bàn dự báo tăng đột biến do nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao.

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực trung tâm đô thị, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí… tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc kéo dài, va chạm và tai nạn giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn một tài xế (Ảnh: Minh Huy).

Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn.

Lực lượng CSGT bố trí ứng trực 100% quân số, duy trì trạng thái sẵn sàng, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm như quốc lộ 1, 62, N2… cùng những khu vực có lưu lượng xe cộ lớn, điểm du lịch đông người.

Song song đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng, quá kích thước. Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Một trường hợp vi phạm bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: Minh Huy).

CSGT cũng kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, xe đầu kéo container, xe du lịch, phương tiện cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, yêu cầu doanh nghiệp vận tải, người lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động xây dựng phương án vận tải phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá tải, nhồi nhét hành khách, chậm hoặc hủy chuyến. Đặc biệt, nghiêm cấm người lái sử dụng rượu, bia, ma túy khi lái phương tiện.