Tây Ninh phấn đấu trở thành nơi đáng đến, đáng sống ở phía Nam

Ngày 28/4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, sau hợp nhất, địa phương giữ vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; là điểm giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Campuchia. Với lợi thế liền kề TPHCM, tỉnh có điều kiện mở rộng liên kết vùng, phát triển kinh tế biên mậu, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: An Huy).

Bước vào giai đoạn mới, Tây Ninh định hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, bền vững; chủ động tạo động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Hẳn, để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh xác định hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ nền tảng. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Tây Ninh cũng xác định chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là yêu cầu bắt buộc; cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Hội nghị có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Ảnh: An Huy).

Song song đó, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới tiếp tục được đặt ra xuyên suốt; xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

“Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không chỉ xác lập tầm nhìn dài hạn mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình phát triển năng động, bền vững. Tây Ninh từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng địa phương phát triển thịnh vượng, văn minh”, ông Hẳn nói.

Theo quy hoạch giai đoạn mới, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển năng động, xanh, bền vững; là nơi đáng đến, đáng sống ở phía Nam. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 8.000-8.500 USD (tương đương 210-225 triệu đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.

Một góc khu vực xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy)

Theo quy hoạch, Tây Ninh hình thành 3 trung tâm phát triển. Cụ thể, trung tâm Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, du lịch, thương mại, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hóa cấp vùng Đông Nam Bộ.

Trung tâm Tân An - Long An là trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo, y tế, đô thị thông minh.

Trung tâm Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm động lực mới, tiến tới là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh; đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo, y tế.