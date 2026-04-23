Tây Ninh bác tin đồn bé trai 12 tuổi tử vong do bị đánh

Ngày 23/4, mạng xã hội lan truyền thông tin hai thiếu niên (được cho là học sinh lớp 8 và lớp 9) đánh một thiếu niên khoảng 12 tuổi tại xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Một số tài khoản cho rằng nạn nhân đã tử vong do bị đánh, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan việc mượn 100.000 đồng, nhưng không trả.

Đại diện UBND xã Lộc Ninh cho biết, trên địa bàn có xảy ra vụ việc em K. (khoảng 12 tuổi) bị hai thiếu niên khác hành hung. Nạn nhân bị thương vùng đầu, được gia đình đưa đến cơ sở y tế điều trị, sức khỏe đã ổn định.

Theo chính quyền địa phương, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bé trai tử vong là không đúng sự thật.

Chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Công an xã Lộc Ninh đang làm việc với hai thiếu niên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.