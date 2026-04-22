5 bị cáo lĩnh án trong vụ “trừ tà” khiến 2 người tử vong ở Tây Ninh

Ngày 22/4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với các bị cáo trong vụ cúng bái, "trừ tà" gây chấn động dư luận xảy ra hồi năm 2023.

Các bị cáo gồm: Mai Văn Hậu (40 tuổi), Mai Thị Lành (48 tuổi, cùng ngụ xã Truông Mít), Nguyễn Minh Trí (23 tuổi, ngụ phường Gia Lộc), Mai Trọng Hiếu (34 tuổi) và Mai Văn Thảo (26 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận).

Theo cáo trạng, ngày 23/10/2023, Mai Thị Nhớ đến nhà mẹ ruột tại ấp Thuận Lợi (xã Hưng Thuận) nói cha ruột đã chết “nhập hồn” vào mình, kêu gọi người thân tụ tập để làm lễ xá tội.

Tối cùng ngày, 22 người trong gia đình có mặt, trong đó Hậu, Lành, Hiếu là em ruột của Nhớ; Thảo là cháu ruột; Trí là con ruột của Nhớ.

Khi mọi người tập trung đông đủ, gia đình phân công người đốt nhang, gõ chuông, gõ mõ và quỳ lạy. Nhớ cho rằng có “quỷ nhập”, yêu cầu tất cả trùm chăn kín để Nhớ cùng em ruột là Mai Thị Tuyền thực hiện nghi thức cúng.

Sau đó, Nhớ nói “quỷ nhập” vào anh T. (em ruột của Nhớ) và cháu Q. (con anh T.), yêu cầu Tuyền cùng 5 bị cáo giữ tay chân 2 nạn nhân để “chữa trị”.

Từ tối 23/10 đến sáng 24/10, Nhớ, Tuyền cùng các bị cáo liên tục thực hiện các hành vi được cho là “giải bùa” đối với cha con anh T..

Nhóm người này dùng muỗng cạy miệng đổ trà, rượu; dùng nhang đang cháy dụi vào người; trùm khăn kín đầu; đánh vào đầu, ngực, mặt; thậm chí cắn vào miệng các nạn nhân. Bị hành hạ trong thời gian dài, cha con anh T. ngất lịm và tử vong.

Phát hiện sự việc, những người trong gia đình hoảng loạn, hô hoán xung quanh. Một số người cũng kiệt sức sau thời gian dài tham gia cúng bái và phải nhập viện điều trị.

Theo cáo trạng, Nhớ và Tuyền trực tiếp thực hiện hành vi dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân. Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy Nhớ mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Tuyền bị hạn chế khả năng nhận thức tại thời điểm gây án. Do đó, cơ quan điều tra đình chỉ vụ án đối với 2 người này và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đối với những người khác có mặt tại hiện trường, nhưng không tham gia, do bị yêu cầu trùm chăn hoặc quay mặt vào bàn thờ, không chứng kiến hành vi, cơ quan chức năng không xem xét xử lý.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hậu và Lành cùng mức án 7 năm tù; các bị cáo Hiếu, Trí, Thảo cùng mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Riêng bị cáo Thảo còn phải chấp hành 9 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo này phải chấp hành là 19 năm tù.