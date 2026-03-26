Tàu thu mua hải sản bốc cháy ngùn ngụt

Thông tin từ UBND phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau), hơn 4h sáng 26/3, người dân ở khu vực khóm Kinh Tế phát hiện lửa cháy tại chiếc tàu cá thu mua hải sản đang neo đậu ven kênh.

Do trên tàu chứa nhiều vật dụng dễ cháy như ngư lưới cụ, nhiên liệu,… khiến lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hiện trường tàu cá bị cháy (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cùng người dân địa phương tích cực khống chế, dập tắt đám cháy.

Qua thống kê bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trên tàu đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tàu cá này do ông T.T.P. (49 tuổi) làm chủ. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.