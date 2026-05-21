Tàu chở hàng mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan

Tối 20/5, đại diện Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định cho biết, một tàu thủy chở hàng đang bị mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan bắc qua sông Đào. Lực lượng CSGT đường thủy cùng các đơn vị liên quan đang triển khai kiểm tra, tổ chức cứu hộ để đưa phương tiện ra khỏi khu vực gầm cầu.

Con tàu mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan (Ảnh: Trần Hùng).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, tàu hàng mang số hiệu HD-58xx đang lưu thông trên sông Đào khi di chuyển đến khu vực cầu Đò Quan thì bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Thời điểm sự cố xảy ra, trên tàu không chở hàng hóa.

Một lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Ninh Bình đã đề nghị địa phương phối hợp triển khai phương án đảm bảo giao thông qua cầu Đò Quan. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã tạm thời cấm các loại ô tô lưu thông qua cầu Đò Quan.