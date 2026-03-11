Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng có tân Phó Tổng biên tập

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng.

Theo Quyết định số 39/2026 của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, nhà báo Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng kể từ ngày 26/2.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Phan Chí Hiếu là Ủy viên Ban Biên tập, Phó Bí thư Chi ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng.

Với gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, ông đã trải qua lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, được đánh giá cao về kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân ghi nhận những nỗ lực của tập thể Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về tính chính xác, kịp thời và nhân văn của thông tin ngày càng cao.

Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân trao quyết định và hoa chúc mừng nhà báo Phan Chí Hiếu (Ảnh: Nguyễn Hiệu).

Ông Nguyễn Hồng Quân đánh giá, việc bổ nhiệm tân Phó Tổng biên tập được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực điều hành, thúc đẩy sáng tạo nội dung, mở rộng hợp tác chuyên môn với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng biên tập Phan Chí Hiếu cho biết, việc được bổ nhiệm không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức trước một tờ báo có truyền thống, luôn đồng hành cùng bạn đọc trong suốt thời gian qua.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích chung và uy tín của tạp chí lên trên hết; đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, cùng tập thể ban biên tập xây dựng Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam và bạn đọc.