Tạm đình chỉ 4 cán bộ phường ở Quảng Ninh vì chậm giải quyết thủ tục

UBND phường Tuần Châu (Quảng Ninh) vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với 4 cán bộ, công chức do để xảy ra chậm trễ trong tham mưu, xử lý thủ tục hành chính.

Quyết định được ban hành sau đợt kiểm tra, rà soát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận chuyên môn của UBND phường.

Những người bị tạm đình chỉ gồm ông Trần Đức M., Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cùng ba chuyên viên là các ông Nguyễn Thế T., Phạm Ánh D. và Lê Văn T..

Trong thời gian ông M. tạm dừng công tác, việc điều hành Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao cho cấp phó phụ trách nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Theo lãnh đạo UBND phường Tuần Châu, kết quả kiểm tra cho thấy nhóm cán bộ trên chưa kịp thời tham mưu trong quá trình giải quyết hồ sơ, khiến một số thủ tục bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cơ quan.

Việc tạm đình chỉ công tác được thực hiện nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.