Đêm mùng 1 Tết, nữ cán bộ phường ở Hà Nội hỗ trợ dân làm thủ tục hành chính

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các phường trên địa bàn Hà Nội đã triển khai công việc với tinh thần “bắt tay ngay vào công việc".

Cán bộ ứng trực, hỗ trợ người dân xuyên Tết

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong chiều 23/2, không khí làm việc tại phường Cầu Giấy diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Cán bộ, công chức nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Chị Nguyễn Thị Huệ, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh xã hội và các lĩnh vực khác của UBND phường Cầu Giấy, chia sẻ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo, ngay trong sáng nay các cán bộ của phường đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần tập trung cao độ.

Trong ngày làm việc đầu năm mới phường quán triệt không tổ chức chúc Tết riêng lẻ tại các phòng, ban, dành toàn bộ thời gian tiếp đón và giải quyết hồ sơ cho nhân dân.

"Trong 9 ngày nghỉ Tết, các cán bộ, nhân viên UBND phường Cầu Giấy chia nhau trực để sẵn sàng hỗ trợ, xử lý các vấn đề, thủ tục cần thiết của người dân. Tôi trực 3 ngày là 29, mùng 1, mùng 2 Tết và tất cả những ngày này đều có công dân trên địa bàn tử vong phải hỗ trợ khai tử, cấp giấy chứng tử cho người dân", chị Huệ nói.

Nhân viên Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Hà Nội, Chi nhánh số 2 hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong ngày đầu năm mới (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chị kể, vào khoảng 23h05 đêm mùng 1 Tết, chị bất ngờ nhận được điện thoại thông báo khai tử của một bà cụ 96 tuổi. Ngay trong đêm, chị Huệ hỗ trợ người dân làm các thủ tục khai trực tuyến và đến sáng mùng 2 Tết, phường Cầu Giấy đã cấp giấy chứng tử cho người dân qua hai hình thức là bản điện tử và bản giấy.

Chị cho biết thêm, đối với các trường hợp khai tử, cấp giấy chứng tử, người dân chỉ cần gửi thông tin qua Zalo, cán bộ phường sẽ hỗ trợ khai trực tuyến để người dân đỡ mất công đi lại trong dịp Tết.

"Đối với các trường hợp phát sinh như khai tử, lãnh đạo phường cũng như lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Hà Nội, Chi nhánh số 2 đều tạo mọi điều kiện để giúp người dân sớm hoàn thiện các thủ tục, xử lý ngay", chị khẳng định.

Nhân viên trung tâm phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vừa được cán bộ UBND phường Cầu Giấy hỗ trợ các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bà Cao Thị Dung (74 tuổi) phấn khởi chia sẻ: "Trước khi đi tôi cứ lo lắng, sợ các thủ tục phức tạp mà mình lại nhiều tuổi không còn nhanh nhẹn, minh mẫn như trước. May mắn vừa tới ủy ban phường tôi được các cô, chú ở đây hỗ trợ nhiệt tình, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, thuận lợi".

Giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở

Không khí làm việc tại phường Ngọc Hà trong ngày làm việc đầu năm mới diễn ra nghiêm túc, nền nếp, khẩn trương.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng cho biết, địa bàn phường Ngọc Hà trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bảo đảm an ninh, an toàn, không phát sinh vụ việc phức tạp, không xảy ra cháy nổ; trật tự đô thị - giao thông đảm bảo thông suốt.

Đặc biệt, UBND phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, hiệu quả; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ, đường phố khang trang sạch đẹp…

Sau Tết Nguyên đán, phường Ngọc Hà tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Huệ, cán bộ UBND phường Cầu Giấy hỗ trợ người dân làm các thủ tục ngày đầu năm mới (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phường cũng tập trung, quyết tâm, quyết liệt xử lý có hiệu quả các nội dung trong “5 điểm nghẽn” trên địa bàn phường theo yêu cầu của thành phố; kiên quyết xử lý vi phạm, không để tái diễn, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương và diện mạo đô thị của phường.

Bên cạnh đó, chính quyền phường cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn phường; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xây dựng các phương án, lộ trình rõ ràng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngày đầu năm tạo tâm lý phấn khởi cho người dân

Trong ngày 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã đi kiểm tra công vụ, động viên cán bộ, công chức và chúc Tết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm.

Ghi nhận trong ngày làm việc đầu năm mới tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, Chi nhánh số 3 cho thấy không khí làm việc nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm kỷ cương hành chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra công vụ ngày đầu năm mới tại phường Hoàn Kiếm (Ảnh: CTV).

Trong ngày, nhiều công dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính, chủ yếu là các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực dân sự, đất đai, đăng ký kinh doanh và thủ tục điện tử.

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học, bảo đảm trật tự. Cán bộ, công chức tại các quầy giao dịch chủ động hướng dẫn, thao tác nhanh gọn, giải thích rõ ràng quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. Nhiều hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng.

Người dân ngồi chờ đến lượt làm các thủ hành chính trong ngày đầu năm mới (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trực tiếp thăm hỏi người dân và cán bộ tại Trung tâm, ông Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể đơn vị.

Ông nhấn mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện ngay từ những ngày đầu năm không chỉ tạo tâm lý phấn khởi cho người dân mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, ông Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dịp Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế, công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, trang trí cảnh quan, bắn pháo hoa diễn ra an toàn, đúng quy định.

Lãnh đạo và các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đi phà ra xã đảo Minh Châu động viên cán bộ trong trung tâm ngày làm việc đầu năm (Ảnh: CTV).

Đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường được triển khai ngay sau đêm giao thừa; sáng mùng 1 Tết không còn rác tồn đọng, tạo hình ảnh thủ đô văn minh, sạch đẹp.

Ông Vũ Đại Thắng đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp, với tinh thần sát dân, trực tiếp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Không khí làm việc đầu năm tại phường nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ cho công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch; chuẩn bị tốt công tác giao quân và triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đăng ký.

Với vai trò là địa bàn trung tâm của thủ đô, phường cần tiếp tục giữ vị trí điểm sáng về tăng trưởng, đặc biệt là nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển...