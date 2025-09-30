Tạm cấm toàn bộ xe qua cầu Yên Bái

Chiều 30/9, UBND tỉnh Lào Cai có thông báo hỏa tốc gửi các đơn vị về việc cấm tất cả các phương tiện di chuyển qua cầu Yên Bái (lý trình km280+500, quốc lộ 37), thuộc địa phận phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Toàn cảnh cầu Yên Bái (Ảnh: Lê Đức).

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông Hồng lên cao trên báo động 3 là 2,4m. Cùng với đó, khoảng 2h ngày 30/9, một tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Hồng đã va vào trụ, dầm cầu Yên Bái.

Nhà chức trách nhận định việc này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã có văn bản đề nghị và UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định tạm cấm toàn bộ phương tiện, người đi bộ lưu thông qua cầu Yên Bái, từ 18h ngày 30/9 cho đến khi có thông báo mới.

Nhà chức trách khuyến cáo trong thời gian tạm cấm cầu, các phương tiện lưu thông giữa phường Yên Bái và phường Âu Lâu được hướng dẫn đi qua các cầu: Tuần Quán, Bách Lẫm, Giới Phiên hoặc Văn Phú.