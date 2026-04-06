Tài sản công là cơ sở nhà đất dôi dư ở Cà Mau đã được xử lý ra sao?

Ngày 6/4, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa có quyết định điều chuyển tài sản công là các cơ sở nhà, đất của Bộ Tài chính chuyển giao về UBND tỉnh quản lý sang UBND các xã, phường quản lý, sử dụng theo quy định.

Có khoảng 18 cơ sở nhà, đất hầu hết là kho bạc nhà nước, thuế, thống kê,... được chuyển cho 10 địa phương quản lý.

Đơn cử như xã Nguyễn Phích tiếp nhận khu đất kho bạc và nhà, đất bộ phận một cửa thuế của huyện U Minh trước đây; xã Phan Ngọc Hiển tiếp nhận nhà, đất kho bạc, thuế, thống kê của huyện Ngọc Hiển cũ,…

Ngoài giao cho các địa phương, tỉnh cũng giao cơ sở nhà, đất cho cơ quan khác như bộ phận một cửa thuế tại huyện Đầm Dơi (cũ) chuyển Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 quản lý, sử dụng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, lý do điều chuyển các tài sản công này về cho xã, phường để phát huy hiệu quả trong quản lý, sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí.

Trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ) nay được sử dụng làm Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó qua rà soát, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác, xử lý 90 cơ sở nhà, đất dôi dư; giao UBND các xã, phường 72 cơ sở.

Hầu hết các cơ sở nhà, đất có diện tích từ vài chục đến hàng nghìn mét vuông là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường cũ. Các cơ sở nhà, đất này dự kiến được tỉnh bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra, có 147 cơ sở nhà, đất được UBND tỉnh Cà Mau cho chuyển đổi công năng sử dụng theo đề xuất của các đơn vị, địa phương.

Những cơ sở này được đề xuất điều chuyển làm trường học, điểm sinh hoạt tập trung cho khóm, trung tâm văn hóa của phường, trụ sở khóm, nhà thiết chế văn hóa, trạm cấp nước sạch, trạm y tế, nhà văn hóa, mở rộng chợ, bố trí cho các đơn vị thuộc cấp xã sử dụng,…

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, một số trụ sở lớn được bố trí sử dụng công năng khác. Trong đó, trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ) đã dùng làm Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau; còn trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) dự kiến làm bảo tàng lĩnh vực nông nghiệp.

Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) được sử dụng làm trụ sở Đảng ủy phường Bạc Liêu; trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trụ sở UBND phường Bạc Liêu.

Ngoài ra, trụ sở một số sở, ban, ngành khác của tỉnh Bạc Liêu (cũ) cũng được bố trí công năng khác như làm trung tâm hành chính công của phường, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh,…

UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Cà Mau (cơ sở tỉnh Bạc Liêu cũ) với nguồn vốn hơn 16,6 tỷ đồng. Việc này góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đào tạo, giảng dạy trong thời gian tới.