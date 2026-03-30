Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ I, để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu ông Phạm Văn Thiều (56 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

3 phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X cùng tái cử nhiệm kỳ mới gồm: Ông Bùi Tấn Bảy (58 tuổi), bà Lê Thị Nhung (52 tuổi), ông Phan Hoàng Vũ (50 tuổi).

Các đại biểu cũng bầu trưởng các Ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XI.

Phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho biết trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội, thách thức đan xen, HĐND tỉnh khóa XI xác định phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo để phát triển tỉnh nhà.

Theo ông, HĐND không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết mà tập trung quyết liệt vào tính khả thi, hiệu quả sau ban hành, để mỗi quyết sách có thể tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

"Hội đồng nhân dân sẽ là diễn đàn của nhân dân, đồng thời thực sự là cầu nối vững chắc, luôn luôn lắng nghe thấu hiểu và giải quyết đến nơi đến chốn những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh", ông Thiều khẳng định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cũng nhấn mạnh đến việc lấy nhân dân làm trọng tâm cho hoạt động xuyên suốt của nhiệm kỳ mới; cùng với đó tăng cường giám sát đến cùng các vấn đề trọng yếu, đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động công tâm, khách quan, minh bạch và hiệu quả.