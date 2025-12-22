Sức mạnh quân đội bắt nguồn từ nhân dân và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Ra đời giữa rừng Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh Cao Bằng vào mùa Đông năm 1944, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, gắn liền với những bước ngoặt lớn lao của lịch sử dân tộc.

Từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, dũng cảm và mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII, IX, X), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng để cùng nhìn lại hành trình hào hùng và những giá trị bền vững làm nên sức mạnh của quân đội ta trong lịch sử cũng như hiện tại.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Thưa Thượng tướng, nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về sự ra đời và ý nghĩa lịch sử của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

- Ngày 22/12/1944 là một dấu mốc lịch sử đặc biệt của dân tộc ta.

Sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân trong rừng Trần Hưng Đạo không chỉ đánh dấu sự hình thành lực lượng vũ trang cách mạng, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy quân sự và niềm tin sâu sắc của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức mạnh của nhân dân.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII, IX, X), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngay từ những ngày đầu, quân đội ta đã là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Dù lực lượng ban đầu còn nhỏ bé, vũ khí thô sơ, nhưng tinh thần, lý tưởng chiến đấu và mục tiêu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, là nền tảng cho sự trưởng thành nhanh chóng của Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.

Thế trận lòng dân

Trong suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được nhắc đến như một biểu tượng đẹp. Theo Thượng tướng, giá trị cốt lõi của hình ảnh này là gì?

- “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là một danh xưng, mà là một hệ giá trị, một chuẩn mực đạo đức, văn hóa và bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng Việt Nam.

Đó là sự kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần vì dân, sự giản dị, trong sáng, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Hình ảnh ấy được hun đúc qua thực tiễn chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, qua mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Chính nhân dân là nơi che chở, nuôi dưỡng, tiếp sức cho bộ đội; còn bộ đội là lực lượng bảo vệ, phục vụ và mang lại niềm tin cho nhân dân.

Mối quan hệ đó tạo nên “thế trận lòng dân” - một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, từng bước làm chủ chiến trường, xây dựng nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo.

Lực lượng Hải quân tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng mang tầm vóc thời đại, góp phần chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Truyền thống anh hùng ấy tiếp tục được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài hơn 20 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã kiên cường chiến đấu, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Với ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vũ khí, khí tài tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Việc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là những mốc son lịch sử không chỉ để tự hào, mà quan trọng hơn là để tri ân, để nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của độc lập, tự do, về những hy sinh to lớn mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.

Đó là bài học lịch sử sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò nòng cốt của quân đội trong sự nghiệp cách mạng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thượng tướng đánh giá thế nào về yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay?

- Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội cần được xây dựng theo hướng tinh, gọn nhưng mạnh; trước hết là chính quy, cách mạng, từng bước hiện đại; đồng thời làm chủ khoa học, công nghệ và vũ khí, trang bị hiện đại.

Vũ khí, khí tài của Quân đội nhân Việt Nam tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đó, chúng ta phải kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý báu từ các cuộc kháng chiến trước đây, đặc biệt là nghệ thuật chiến tranh nhân dân, lấy thế trận của nhân dân để đánh địch và thắng địch bằng thời cơ, sức mạnh tổng hợp.

Công nghệ, vũ khí hiện đại, kể cả trí tuệ nhân tạo, dù tiên tiến đến đâu cũng đều do con người tạo ra, vì vậy không thể tuyệt đối hóa công nghệ.

Yếu tố quyết định vẫn là con người là bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trình độ làm chủ khoa học - công nghệ của cán bộ, chiến sĩ. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng xây dựng con người toàn diện, trong đó lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân là nền tảng cốt lõi, làm nên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.

Trân trọng lịch sử, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thượng tướng có gửi gắm thông điệp gì đến với lớp trẻ hiện nay?

- Tôi rất tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Các bạn được sống trong hòa bình, có điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại của thế giới đó vừa là lợi thế, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Các khối tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tôi mong thế hệ trẻ luôn giữ vững lý tưởng, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Đặc biệt lớp trẻ hãy biết trân trọng lịch sử, tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo để làm chủ khoa học - công nghệ, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi tin rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, lớp trẻ hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.