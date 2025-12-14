Sư cô 81 tuổi bị xe máy tông tử vong ở TPHCM

Sáng 14/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ khiến 2 nạn nhân thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Hơn 4h cùng ngày, nam thanh niên lái xe máy biển số 59C2-979.xx trên đường Quang Trung, theo hướng chợ Cầu đi ngã sáu Gò Vấp.

Khi cách nút giao ngã sáu Gò Vấp khoảng 100m, phường Gò Vấp, TPHCM (trước đây là phường 10, quận Gò Vấp), phương tiện xảy ra va chạm với sư cô 81 tuổi, ngụ gần hiện trường đang đi bộ trên đường.

Vụ va chạm làm sư cô ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng PC08, Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Đến 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất.