6,5 triệu lượt du khách tới Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ (diễn ra trong thời gian 17-26/4), tăng 12% so với mùa lễ hội năm 2025.

Riêng trong hai ngày 25-26/4 (tức ngày 9-10/3 âm lịch), Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ước tính đón hơn 1 triệu lượt người.

Không chỉ là một nghi lễ tâm linh, hành trình về Đền Hùng còn là dịp để mỗi người con đất Việt tìm về nguồn cội, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và gắn kết cộng đồng. Hình ảnh đồng bào các dân tộc, nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách cùng hòa mình vào không khí linh thiêng đã tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, giàu bản sắc.

Trong ngày chính lễ 10/3 âm lịch hôm nay (26/4), dòng người nối dài từ cổng chính lên các đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng… di chuyển chậm rãi, trật tự, thể hiện ý thức văn minh và lòng thành kính sâu sắc đối với Tổ tiên.

Để đảm bảo cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều phương án tổ chức, điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ du khách.

Nói chuyện thân mật với nhân dân, đồng bào về dự Giỗ Tổ tại Đền Hùng sáng 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

Nêu rõ đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực.

Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng. Niềm vui là được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức Tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.