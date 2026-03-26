Sẽ di dời chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị bỏ quên ở Cà Mau

Ngày 26/3, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng đang triển khai việc di dời chiếc máy bay MiG-21 bị “bỏ quên” đến nơi khác để có hướng xử lý phù hợp đối với hiện vật này.

Chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" sẽ được di dời đến nơi khác (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trước mắt, chiếc máy bay sẽ được đưa về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau để xác minh nguồn gốc. "Sau đó, tỉnh sẽ có ý kiến phương án sử dụng tiếp theo", một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thông tin với phóng viên Dân trí.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chiếc máy bay MiG-21 là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn với quá trình chiến đấu và trưởng thành của Không quân nhân dân Việt Nam.

Như Dân trí đã đưa tin, chiếc máy bay MiG-21 dài hơn 10m, cao khoảng 4m, sải cánh 6-7m, hiện nằm phía sau khu tập thể cán bộ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Hiện vật này nằm trên một bãi đất có nhiều cây cỏ mọc um tùm. Phần bánh máy bay lún sâu xuống đất, cho thấy hiện vật đã yên vị tại đây từ rất lâu, gần như bị lãng quên từ nhiều năm qua.

Qua xác minh bước đầu, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết năm 1985, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 chuyển 3 chiếc máy bay về trưng bày, triển lãm tại tỉnh.

Sau khi trưng bày, Quân khu 9 đã chuyển về 2 chiếc, còn một chiếc (được xác định là MiG-21) để lại cho tỉnh. Sau đó, tỉnh chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để tiếp tục trưng bày.

Phần buồng lái máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trong suốt thời gian qua, do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên thân máy bay bong tróc sơn, một số bộ phận xuống cấp, hư hỏng, thất lạc.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, qua khảo sát hiện trạng máy bay cho thấy bộ khung còn tương đối nguyên vẹn; một số vị trí ở cánh, phần đầu, đuôi máy bay bị ăn mòn và biến dạng. Nhà chức trách cho rằng máy bay có thể vệ sinh và sửa chữa nhỏ để phục vụ trưng bày, tuyên truyền, giáo dục truyền thống,…