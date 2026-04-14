Sau gần một năm bị thiên tai "vùi dập", người dân vẫn mỏi mòn chờ hỗ trợ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Văn Sỹ (trú xóm 4, xã An Châu, Nghệ An) cho biết gia đình đầu tư nuôi 17.000 con gà, chuẩn bị đến kỳ xuất bán thì bất ngờ bị bão lũ năm 2025 nhấn chìm, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Gia đình anh Sỹ nuôi gà ở xã An Châu đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Trong danh sách xã trình lên cấp trên mà tôi ký xác nhận, gia đình được hỗ trợ hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gần một năm trôi qua vẫn chưa nhận được đồng nào, giờ cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Nếu có được hỗ trợ thì mong nhà nước cấp kinh phí để phát triển lại sản xuất, trả lãi ngân hàng”, anh Sỹ chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Lục (SN 1966, xóm Đức Hậu, xã An Châu) cho biết thiên tai năm 2025 đã cuốn trôi, làm chết của gia đình hơn 14.000 con gà và khoảng 15 vạn con tôm, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

“Gia đình tôi được hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được đồng nào. Chúng tôi rất mong sớm được hỗ trợ để có điều kiện khôi phục sản xuất”, ông Lục mong muốn.

Ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã An Châu, cho biết tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn được đề xuất hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa được cấp kinh phí để chi trả cho người dân.

Gần một năm trôi qua, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ (xin giấu tên) Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ của các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đợt 4 với dự kiến kinh phí hơn 800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương, cho biết địa phương đến nay vẫn chưa nhận được nguồn hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai.

Còn ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết toàn xã có 95 hộ bị thiệt hại do thiên tai. Địa phương đã thành lập tổ công tác để rà soát, thẩm định, giám sát việc lập hồ sơ hỗ trợ đối với từng hộ gia đình. Hiện tỉnh đã cấp hơn 4,7 tỷ đồng về địa phương. Xã tiếp tục thẩm định lại hồ sơ từng trường hợp để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Một góc xã Mỹ Lý, Nghệ An bị thiên tai hoành hành năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ, việc chậm trễ xuất phát từ phạm vi thiệt hại rộng, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai khác nhau, khiến công tác tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian. Tại một số xã, lực lượng cán bộ còn mỏng, phải đồng thời thực hiện nhiều khâu nên quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục hỗ trợ yêu cầu chặt chẽ, cần xác minh cụ thể từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản.

“Hiện đơn vị đã tiếp nhận hơn 132 bộ hồ sơ tổng hợp thiệt hại từ các xã, phường. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ cho biết.