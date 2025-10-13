Sập trần nhà, anh trai 12 tuổi cõng em gái thoát khỏi nguy hiểm

Một clip ghi lại cảnh 2 anh em thoát hiểm trong gang tấc khi trần nhà bất ngờ đổ sập gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, thu hút hơn 15 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày được đăng tải.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào lúc 19h05 ngày 7/10, tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Hai anh em Thanh Nhật (12 tuổi) và Kiều Nhi (8 tuổi) đang ở trong nhà thì bất ngờ một mảng trần lớn đổ sập xuống.

Tiếng động lớn cùng vật liệu rơi xuống khiến Kiều Nhi hoảng sợ, đưa tay bịt tai. Thanh Nhật đang nằm trên ghế cũng giật mình nhưng ngay lập tức hướng ánh mắt về phía em gái, vội buông điện thoại, đứng dậy kiểm tra xem em có bị thương hay không.

Thanh Nhật cõng em gái ra khỏi nơi nguy hiểm (Ảnh: Kiều Ánh).

Thấy em gái an toàn nhưng vẫn còn hoảng loạn, anh trai nhanh chóng trấn an, cúi lưng cho em leo lên rồi cõng em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước khi rời phòng, cậu bé còn cẩn thận rút phích cắm của chiếc quạt điện đang hoạt động để tránh nguy cơ rò rỉ điện.

Chị Kiều Ánh (trú thành phố Đà Nẵng), mẹ của 2 bé, cho biết vợ chồng chị cùng con trai út đang đi vắng khi sự việc xảy ra. Nhận được cuộc gọi báo tin từ con trai, chị đã lập tức mở camera trong nhà để theo dõi tình hình.

“Trên đường về, tôi chỉ biết mở camera xem lại, rất lo lắng, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ không biết con có sao không”, chị Ánh chia sẻ.

Chị Ánh cho hay khi chị về đến nơi, 2 con vẫn còn run sợ. Thấy mẹ về, Nhật nhanh chóng lấy dép đi trong nhà cho mẹ vì sợ mẹ dẫm phải vật nguy hiểm, sau đó còn phụ ba mẹ dọn dẹp hiện trường.

Chị Ánh đã chia sẻ clip lên mạng xã hội nhằm cảnh báo các gia đình nên kiểm tra kỹ kết cấu trần nhà. Clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước cảnh tượng nguy hiểm, đồng thời không ngớt lời khen ngợi sự bình tĩnh, tháo vát và đầy trách nhiệm của cậu bé 12 tuổi.

Nhà bị sập trần, anh trai 12 tuổi cõng em gái thoát khỏi nguy hiểm (Video: Kiều Ánh).

Một tài khoản bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Đầu tiên là kiểm tra tình trạng của em, cõng em ra ngoài, không quên rút phích cắm điện để đảm bảo an toàn. Một chuỗi hành động chuẩn mực của anh trai, làm ba mẹ chỉ mong con cái yêu thương nhau như này là hạnh phúc rồi”.