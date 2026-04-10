Sắp tích nước tại đập dâng có khoang tràn được thiết kế như phím đàn piano

Ngày 10/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã được thi công đạt 95% khối lượng. Phần cầu trên đập đã hoàn thành và được thông xe nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân.

Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại trước ngày 30/4. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ cho vận hành thử nghiệm công trình trước ngày 30/5, tiến tới bàn giao, đưa đập dâng vào vận hành chính thức.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Ảnh: Quốc Triều).

Khi đập vận hành sẽ làm nước sông Trà Khúc dâng cao gây ngập một phần bãi bồi. Trong khi đó, nhiều người dân phường Trương Quang Trọng đang canh tác hoa màu trong khu vực này. Do đó, chủ đầu tư dự án đập dâng đang phối hợp với UBND phường Trương Quang Trọng thông báo kế hoạch vận hành công trình để người dân thu dọn cây cối, hoa màu tránh bị thiệt hại.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Bờ bắc đập dâng thuộc phường Trương Quang Trọng, bờ nam thuộc xã An Phú.

Đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông, mục tiêu chính là dâng nước trên sông Trà Khúc. Dự án được khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành năm 2021 nhưng vì nhiều vướng mắc nên trễ tiến độ.

Đập dâng có nhiều khoang tràn được thiết kế giống phím đàn piano (Ảnh: Quốc Triều).

Công trình có kết cấu gồm cống ngăn sông với 19 khoang và các cửa van có nhiệm vụ ngăn dòng. Đập dâng được thiết kế có 4 khoang tràn dạng phím piano bố trí ở hai bên thân đập.

Công trình này không chỉ là đập dâng đơn thuần mà còn có cầu giúp kết nối hai bờ sông. Cầu trên đập giúp người dân qua lại giữa tuyến đường Hoàng Sa ở bờ bắc và Trường Sa ở bờ nam.