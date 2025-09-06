Sập sàn nhà, 6 người bị thương ở Thái Nguyên

Tối 5/9, sàn nhà gia đình ông Hoàng Văn Chung (ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên) đã bị sập trong lúc gia đình chuẩn bị dùng bữa tối. Sàn gỗ tầng hai đột ngột sụp xuống tầng một khiến 6 người bị thương.

Hiện trường vụ sập (Ảnh: T.N.).

Nguyên nhân ban đầu được chính quyền địa phương xác định là do ngôi nhà xây dựng đã lâu bằng gỗ, kết cấu bị yếu, mối mọt và không được gia cố kịp thời. Khi nhiều người cùng ngồi trên sàn với trọng lượng lớn, kết cấu không chịu nổi và sập đổ.

Trong số các nạn nhân, 2 người bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Những người bị thương nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế Pác Nặm điều trị.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Bằng Thành đã đến hiện trường để thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/người cho 2 trường hợp nặng và 500.000 đồng/người cho những trường hợp còn lại.