Nhà bị kéo sập trong đêm, hai gia đình ở Đà Nẵng tá hỏa cầu cứu

Ngày 5/9, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã huy động 20 chiến sĩ đến hỗ trợ người dân trong vùng bị sạt lở, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trước đó, 1h cùng ngày, đơn vị nhận được điện thoại cầu cứu từ gia đình ông Bríu Mơ và ông Bríu Mê, trú tại thôn A Rooi, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Một phần ngôi nhà của người dân bị trôi xuống khu đồi đất phía dưới (Ảnh: Phúc Trường).

Theo ông Bríu Mơ, khi đang ngủ, ông nghe tiếng động lớn, đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mưa lớn đã khiến toàn bộ gian nhà bếp cùng nhà vệ sinh phía sau bị trôi xuống khu đồi đất phía dưới.

Kế bên là nhà ông Bríu Mê cũng bị sạt lở làm hư hại một phần không gian nhà, nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà cùng vật nuôi cũng bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Trường, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 400 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ry đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bị nạn, tặng 2 suất quà trị giá 3 triệu đồng và cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry giúp người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở (Ảnh: Phúc Trường).

Hôm 4/9, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết tại khu dân cư Arâng đã xuất hiện dấu hiệu sạt lở khiến đoạn đường bê tông bị nứt gãy nghiêm trọng.

Vết nứt kéo dài có nguy cơ gây sạt lở, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, rào chắn tạm thời và phối hợp với các đơn vị chức năng để theo dõi, có phương án khắc phục kịp thời.

UBND xã Hùng Sơn đề nghị bà con nhân dân tuyệt đối không đi lại, tập trung tại đoạn đường có dấu hiệu nứt gãy; đồng thời nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp.