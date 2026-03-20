Sắp có “bộ não” giao thông quốc gia giám sát, xử phạt theo thời gian thực

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 456 phê duyệt đề án “xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mục tiêu của đề án là hình thành hệ thống quản lý, giám sát và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự báo và hỗ trợ điều hành.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, thay đổi phương thức quản lý giao thông từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu.

Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đề án, đến năm 2030, hệ thống camera giám sát sẽ được mở rộng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời từng bước triển khai trên đường sắt và đường thủy nội địa.

Cùng với đó, nền tảng điều hành giao thông dựa trên dữ liệu và AI sẽ được hoàn thiện, phục vụ phát hiện vi phạm, phân tích, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực. Các dịch vụ giao thông số cũng sẽ được phát triển, cung cấp cho người dân và doanh nghiệp thông qua thiết bị di động và các nền tảng số.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số hiện đại, liên thông toàn quốc, bao phủ toàn bộ các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Năng lực công nghệ của các trung tâm sẽ đạt trình độ tiên tiến, tự động hóa cao, ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống này hướng tới khả năng dự báo, phòng ngừa rủi ro, góp phần giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc và nâng cao mức độ an toàn, thông suốt của mạng lưới giao thông.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Đề án được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2026 đến 2050, chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2026-2028) tập trung hình thành hệ thống, hoàn thiện nền tảng và vận hành bước đầu.

Giai đoạn 2 (2029-2030) mở rộng phạm vi, nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu.

Giai đoạn 3 (2031-2050) phát triển, hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số.

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình 2 cấp thống nhất, liên thông toàn quốc.

Trong đó, Trung tâm cấp 1 giữ vai trò điều phối, tổng hợp, phân tích dữ liệu và hỗ trợ điều hành liên vùng.

Trung tâm này vận hành trên cơ sở kế thừa, tích hợp và nâng cấp các hệ thống, cơ sở dữ liệu hiện có, đồng thời hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các dữ liệu được thu thập và xử lý tập trung bao gồm giám sát giao thông, xử lý vi phạm, đăng ký và quản lý phương tiện, tai nạn giao thông, thiết bị giám sát hành trình và các hệ thống nghiệp vụ liên quan,...

Trung tâm cấp 2 được đầu tư tại các địa phương, trực tiếp tổ chức vận hành theo phân cấp, bảo đảm kết nối đồng bộ với Trung tâm cấp 1 và các địa phương khác.

Việc đầu tư sẽ căn cứ theo quy mô dân số, mật độ phương tiện, mức độ phức tạp về giao thông và nhu cầu thực tiễn, nhằm bảo đảm hiệu quả và khả năng mở rộng lâu dài.

Đề án cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh, tích hợp các nền tảng ứng dụng, thiết bị và phương tiện.

Công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng để tự động hóa quá trình giám sát, phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ điều tra, xử lý tai nạn.

Phạm vi giám sát sẽ từng bước được mở rộng, hướng tới khép kín toàn bộ các tuyến, địa bàn trọng điểm, tạo nền tảng cho việc quản lý giao thông hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.