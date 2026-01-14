Sản phụ sinh con trên xe khi được Cảnh sát giao thông hỗ trợ đến bệnh viện

Ngày 14/1, một sản phụ đã được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời, sinh con an toàn trên xe khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh.

Vào khoảng 6h cùng ngày, khi đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, do Thiếu tá Uông Văn Điệp làm Tổ trưởng, đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ ô tô mang biển kiểm soát 73A-332.xx.

Bé trai vừa chào đời được đưa đến bệnh viện (Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp).

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có sản phụ Nguyễn Thị Khánh Huyền, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, do anh Nguyễn Văn Sỹ điều khiển, đang có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh.

Trước tình hình khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng cử cán bộ điều khiển ô tô chở sản phụ, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, khẩn trương đưa sản phụ đến bệnh viện.

Trong quá trình di chuyển, sản phụ Huyền đã chuyển dạ và sinh một bé trai nặng khoảng 3,2kg ngay trên xe. Cảnh sát giao thông đã kịp thời đưa sản phụ và cháu bé vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc y tế.