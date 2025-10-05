Sân bay Vân Đồn, Cát Bi có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Matmo

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới có văn bản gửi các đơn vị, các cảng hàng không, sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo (bão số 11).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) có thể nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), sân bay Vinh (Nghệ An), sân bay Điện Biên chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động ứng phó với bão Matmo, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai trực 24/24h.

Tại sân bay Vân Đồn và các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 11, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc,... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn.

Sân bay Vân Đồn có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đối với các sân bay đang thi công Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đơn vị này chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực chịu trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục yêu cầu đơn vị triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 5/10, bão Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo, khoảng chiều tối nay 5/10, bão Matmo sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ của nước ta, với cường độ duy trì khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, bão có khả năng di chuyển dọc ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm mai 6/10.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo bão Matmo sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh trung du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm, cục bộ có nơi hơn 400mm.

Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng và các tỉnh lân cận.

Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa dự báo 70mm-150mm, cục bộ có nơi hơn 200mm. Với lượng mưa lớn này, nguy cơ xảy ra lũ lớn trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ là rất cao, mực nước có thể lên mức báo động 2-3, một số nơi trên báo động 3.