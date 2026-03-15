Sắc màu dân tộc vùng biên rộn ràng trong "ngày hội non sông"

Sáng sớm nơi vùng cao biên giới, trong cái lạnh mù sương đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thôn Lao Chải, Sín Chải (xã Y Tý, tỉnh Lào Cai) đã rộn ràng từ rất sớm.

Đồng bào dân tộc Hà Nhì trong những bộ trang phục truyền thống sắc màu, chỉnh tề, cùng nhau tới điểm bầu cử, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ấm áp nơi vùng biên.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 đặt ở thôn Lao Chải, từ khoảng 6h sáng, nhiều cử tri đã có mặt. Những vị chức sắc tôn giáo, cựu chiến binh và đại diện các đoàn thể địa phương được mời tới sớm để cùng tổ bầu cử chuẩn bị cho các công việc trước giờ khai mạc.

Đúng 6h, lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm. Trong không gian núi rừng yên tĩnh, nghi thức chào cờ diễn ra trang trọng với sự tham gia của toàn thể thành viên tổ bầu cử và đông đảo cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu.

Ngay sau lễ khai mạc, tổ bầu cử triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu được tiến hành cẩn thận, công khai trước sự chứng kiến của các cử tri.

Bên trong khu vực bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn cử tri thực hiện các bước theo quy định.

Người dân lần lượt kiểm tra danh sách cử tri, nhận phiếu bầu và được hướng dẫn cách lựa chọn đại biểu.

Nhiều người cao tuổi, cựu chiến binh trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ khi thực hiện quyền bầu cử.

Sau khi hoàn tất việc ghi phiếu, từng cử tri tiến tới hòm phiếu, bỏ lá phiếu của mình, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Những phụ nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống với khăn đội đầu, áo chàm và các chi tiết thêu đặc trưng có mặt đông đủ từ sớm, tạo nên sắc màu văn hóa đặc biệt cho ngày hội dân chủ nơi vùng cao biên giới.

Sau khi bỏ phiếu, cử tri được đóng dấu xác nhận hoàn tất nghĩa vụ bầu cử.

Bên ngoài khu vực bỏ phiếu, dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt. Không khí vừa trật tự, vừa rộn ràng tiếng trò chuyện của bà con trong ngày hội lớn của đất nước.

Giữa núi rừng Y Tý mờ sương, hình ảnh những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì rực rỡ trong ngày bầu cử đã tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri vùng biên đối với ngày hội dân chủ của toàn dân.

Chị Chu Mờ Sơ (sinh năm 2003), ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, là một trong những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu. Chị Sơ cho biết, chị cảm thấy tự hào, phấn khởi khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Những ngày qua, chị Sơ đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua danh sách niêm yết và tuyên truyền tại địa phương: “Đây là lần đầu tiên đi bầu cử nên tôi rất hồi hộp. Tôi cũng đã tìm hiểu và có lựa chọn của riêng mình”, chị Sơ chia sẻ.

Giữa mây mù vùng biên, nhiều đồng bào dân tộc Hà Nhì vượt núi, băng rừng hàng chục kilomet đến điểm bỏ phiếu không chỉ thực hiện quyền công dân, mà còn thể hiện niềm tin và trách nhiệm với ngày hội non sông của đất nước.