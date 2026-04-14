Rác thải ngập ngụa tại bãi biển Phan Rí Cửa ở Lâm Đồng

Trên bãi biển xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, rác sinh hoạt, túi nylon, vỏ chai nhựa, ngư cụ hư hỏng dạt vào bờ, tích tụ thành mảng lớn. Nhiều khu vực bãi biển bị rác ken dày, xen lẫn rong rêu, xác hải sản phân hủy, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác thải phủ kín bãi biển Phan Rí Cửa (Ảnh: Trần Nguyên).

Một người dân cho biết, rác phủ thành từng lớp với nhiều mảnh vỡ nguy hiểm nên ngư dân thường xuyên phải cẩn trọng, né tránh khi di chuyển trên bãi biển.

Được biết, tình trạng rác thải dạt vào bờ diễn ra nhiều năm nay, có xu hướng gia tăng sau các đợt triều cường hoặc gió lớn. Ông Nguyễn Văn Thứ (ngụ tại thôn Sông Thanh 1, xã Phan Rí Cửa) cho biết, rác phủ kín cả bãi biển, mùi hôi ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

“Rác dạt vào bờ ngày càng nhiều, có hôm phủ kín bãi biển. Mùi hôi nồng nặc, nhất là buổi trưa nắng, rất khó chịu”, ông Thứ nói.

Túi nylon, vỏ chai nhựa, rác sinh hoạt ken dày trên bãi biển (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo người dân địa phương, nhiều lần, lực lượng chức năng cho xe thu gom rác nhưng vì hạ tầng giao thông không đảm bảo, xe không tiếp cận được một số vị trí bãi biển nên thu gom hạn chế. Điều này dẫn đến tình trạng rác bị ùn ứ, hình thành các điểm ô nhiễm kéo dài.

Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa Võ Minh Chiến, cho biết, tại một số khu vực bãi biển, lực lượng chức năng chỉ thực hiện thu gom rác khoảng 2 lần/tuần, trong khi rác phát sinh lớn, dẫn đến tồn đọng, ô nhiễm.

Một đoạn bãi biển tràn ngập rác thải (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo ông Võ Minh Chiến, địa phương này đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thực hiện khảo sát thực tế và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nêu trên.

Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa cho biết, tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh du lịch địa phương, nhất là trong bối cảnh mùa cao điểm du lịch đang đến gần.