Xe tải đứt lìa cabin, 2 người bị thương nặng ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/4 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1906+500, thuộc phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều cùng ngày, tài xế Trần Đăng Tài (57 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) lái xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng phường Nam Gia Nghĩa đi xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Trên cabin có bà Lê Thị Quyên (56 tuổi, trú tại xã Kiến Thành).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Khánh Hồng).

Khi đến khu vực trên, ô tô bất ngờ chuyển hướng, va vào dải phân cách bên phải rồi tông gãy cây xanh, trụ đèn chiếu sáng. Chiếc xe bị lật, chắn ngang đường.

Tai nạn làm thùng xe và cabin đứt rời, biến dạng. Ông Trần Đăng Tài và bà Lê Thị Quyên bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Nam Gia Nghĩa cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ xử lý hậu quả, điều tra vụ việc.