Hai thanh niên giả công an, dùng súng nhựa cướp tài sản ở Lâm Đồng

Ngày 13/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Trường Kim (SN 2004) và K’Doanh (SN 2005, cùng trú tại xã Gia Hiệp, Lâm Đồng) về tội Cướp tài sản.

K’Doanh bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu của công an, ngày 5/4, hai thiếu niên đến Công an xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng, trình báo việc bị hai người giả danh công an khống chế, chiếm đoạt một xe máy, 2 điện thoại di động.

Vào cuộc điều tra, công an đã đưa Hồ Trường Kim và K’Doanh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận chuẩn bị súng nhựa bắn đạn thuốc pháo, giả danh công an đi tuần tra đêm rồi tìm người để cướp tài sản.

Hồ Trường Kim bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Vào 0h ngày 5/4, Kim và K’Doanh phát hiện hai thiếu niên chạy xe máy trên đường thuộc khu dân cư ở thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận. Hai gã đuổi theo, chặn xe, rút chìa khóa rồi cầm súng nhựa đe dọa.

Sau khi cướp xe và điện thoại của nạn nhân, Kim và K’Doanh rời khỏi hiện trường.