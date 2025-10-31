Gần 2.000 container sầu riêng ùn ứ: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ do nhiều phòng thử nghiệm chất vàng O và Cadimi tạm ngừng hoạt động.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, gia hạn hoặc cấp phép mới các phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả theo dõi, giám sát việc xử lý phải báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 7/11.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác cấp phép phòng thí nghiệm, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật của các phòng thí nghiệm trên địa bàn. Từ đó, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, đăng ký lại hoặc xin cấp phép mới, không để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Sầu riêng tại Tiền Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, ngày 27/10, một lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk xác nhận các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất Cadimi, vàng O... cho sầu riêng xuất khẩu đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

"Các phòng xét nghiệm hoạt động trở lại, nhiều container hàng đã được kiểm định và xuất khẩu. Đắk Lắk còn 40.000-50.000 tấn sầu riêng chưa thu hoạch tại các xã Krông Năng, Krông Búk, Ea H'leo. Nếu các phòng xét nghiệm không hoạt động kịp thời, sầu riêng không đủ điều kiện xuất khẩu, ảnh hưởng lớn đến ngành hàng", lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng nói.

Theo giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Đắk Lắk, hơn 10 ngày qua các phòng xét nghiệm dừng hoạt động, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng như "ngồi trên lửa", buộc phải bảo quản lạnh sầu riêng rất tốn kém chi phí.

"Do thời gian chờ đợi lâu, chúng tôi phải tính đến phương án bóc múi, chia sầu riêng ra bán lẻ để giảm thiểu thiệt hại. Thậm chí có đơn vị bảo quản kém dẫn đến việc sầu riêng bị hư hỏng. Nghe thông tin các đơn vị kiểm định hoạt động trở lại, chúng tôi rất mừng và mong việc xuất khẩu luôn được thuận lợi", vị giám đốc chia sẻ.