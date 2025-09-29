Quốc hội làm nhân sự tại kỳ họp 10, phương thức tổ chức có nhiều thay đổi

Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 29/9, khi cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế.

Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm kỳ họp 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức. Theo đó, Quốc hội sẽ họp liên tục thay vì chia thành 2 đợt và nghỉ giữa kỳ. Những nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; thời gian trình bày tờ trình, báo cáo cũng được rút ngắn…

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, trong tháng 10 sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà hội nghị sẽ quyết”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị cho kỳ họp còn rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.

“Phải làm sao để kỳ họp thứ 10 được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả”, theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Trước đó, báo cáo do Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày nêu rõ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động.

Khối lượng và áp lực công việc của nhiệm kỳ này tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã khẳng định vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đáng chú ý, Quốc hội đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan liên quan quyết định các nội dung quan trọng, có tính chiến lược, ứng phó kịp thời với thực tiễn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước, trong đó, quyết định những vấn đề mang tính cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước và các đơn vị hành chính cấp tỉnh.