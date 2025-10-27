Phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực.

Bên cạnh đó ông Nguyễn Hòa Bình cũng theo dõi, chỉ đạo: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc xá; cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng có nhiệm vụ phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;

Xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước (việc xử lý các doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo); chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Ông cũng làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Trưởng Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn động kéo dài trên phạm vi cả nước; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Ông Nguyễn Hòa Bình sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Ông Lê Thành Long cũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; các vấn đề xã hội; công tác quản lý về cai nghiện ma túy; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác như: Những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngoài ra, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp.

Ông Hồ Quốc Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Ông cũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công.