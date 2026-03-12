Quảng Ninh chủ động ứng phó xung đột Trung Đông, giữ đà tăng trưởng

Trước những biến động phức tạp của địa chính trị thế giới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định địa phương sẽ không để bị động. Tỉnh đặt mục tiêu vừa kiểm soát rủi ro, vừa biến thách thức thành cơ hội để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và duy trì đà tăng trưởng.

Tại cuộc họp đánh giá tác động của xung đột quân sự khu vực Trung Đông mới đây, lãnh đạo tỉnh nhận định ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh hiện chưa lớn. Tuy nhiên, với đặc thù là trung tâm năng lượng và logistics, địa phương có thể chịu áp lực từ biến động giá dầu thô và chi phí vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu (Ảnh: Đ.X.).

Để chủ động kiểm soát tình hình, Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, vận hành theo cơ chế điều hành linh hoạt với chế độ báo cáo nhanh hằng ngày. Trọng tâm là giữ ổn định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Sở Công Thương được giao phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu mối để quản lý tồn kho. Cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán cầm chừng nhằm trục lợi từ biến động giá.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, Quảng Ninh coi đây là thời điểm để khẳng định vị thế điểm đến an toàn của dòng vốn đầu tư. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường kinh doanh ổn định được xem là lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Ban Quản lý Khu kinh tế, Hải quan và Bộ đội Biên phòng được yêu cầu tối ưu hóa quy trình thông quan. Các đơn vị phải làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đứt gãy sản xuất.

Đối với ngành du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết trước ngày 15/3. Nếu các thị trường quốc tế bị ảnh hưởng bởi tâm lý e ngại chiến sự, tỉnh sẽ chuyển hướng sang các thị trường gần như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Địa phương đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long và Yên Tử như những điểm đến an toàn, thân thiện. Các chương trình xúc tiến du lịch sẽ tập trung thu hút khách từ những thị trường trọng điểm này.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Lãnh đạo các cấp phải bám sát tình hình thị trường, chủ động triển khai giải pháp để bảo đảm tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư trong năm 2026.