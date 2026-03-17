Quân y Việt Nam - Trung Quốc khám miễn phí cho người dân biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 17/3, tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng quân y hai nước đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân khu vực biên giới.

Lực lượng quân y hai nước Việt Nam - Trung Quốc phối hợp khám bệnh cho người dân biên giới (Ảnh: Đ.X.).

Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thượng tá Tiêu Quân, Viện trưởng Bệnh viện 924, Trưởng đoàn Trung Quốc; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, y bác sĩ hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Công Trường cho biết hoạt động khám, chữa bệnh là một nội dung quan trọng trong chương trình giao lưu. Hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với nhân dân và chính quyền địa phương đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ quân đội hai nước.

Ông nhấn mạnh, chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và quân đội Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực quân y.

Bày tỏ sự vui mừng khi tham gia chương trình, Thượng tá Tiêu Quân khẳng định hoạt động khám bệnh miễn phí cho người dân khu vực biên giới là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa nhận thức chung giữa hai nước về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai.

Theo ông, đây cũng là bước đi thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa quân đội hai nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng quân y Việt Nam và Trung Quốc.

Để chuẩn bị cho chương trình, phía Trung Quốc đã cử đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, mang theo nhiều trang thiết bị hiện đại. Lực lượng này phối hợp chặt chẽ với quân y Việt Nam tổ chức khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp cho người dân.

Bên cạnh việc khám, chữa bệnh, các y, bác sĩ còn tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh và tư vấn chuyên sâu đối với một số bệnh lý phức tạp.

Ngay sau lễ khai mạc, hoạt động khám bệnh được triển khai tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung. Khu vực khám lâm sàng được bố trí nhiều bàn khám đa khoa và chuyên khoa, phục vụ nhu cầu thăm khám của người dân.

Các bác sĩ tiến hành khám tổng quát, đánh giá tình trạng sức khỏe, đồng thời tư vấn phương pháp điều trị phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Người dân được hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Song song với đó, khu vực khám cận lâm sàng được tổ chức bài bản với các thiết bị như chụp X-quang, siêu âm, điện tim và xét nghiệm huyết học - sinh hóa cơ bản. Các chỉ định chẩn đoán được thực hiện theo yêu cầu chuyên môn, bảo đảm tính chính xác và kịp thời.

Sau khi hoàn tất quá trình khám, người dân được tư vấn điều trị, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương.

Không chỉ tổ chức tại Việt Nam, đoàn quân y hai nước cũng triển khai khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hoạt động khám, chữa bệnh lần này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực biên giới. Đồng thời, chương trình tiếp tục khẳng định tinh thần nhân văn, hợp tác và tình đoàn kết giữa lực lượng quân y Việt Nam - Trung Quốc.