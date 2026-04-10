Quán lẩu ở Lào Cai bốc cháy ngùn ngụt

Tối 10/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, tại một quán lẩu nằm trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn phường xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền phường Văn Phú đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế vụ hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt.

Lực lượng chức năng cũng kịp thời xử lý đám cháy không để xảy ra hỏa hoạn lan sang các nhà xung quanh. Vụ việc không làm ai thương vong.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, vụ cháy do người con rể tới đốt quán lẩu của bố vợ, lãnh đạo UBND phường Văn Phú cho biết thông tin này chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.