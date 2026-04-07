Hà Nội: Hàng loạt kho xưởng ở Thanh Liệt bị cắt điện sau vụ hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra lúc gần 0h40 ngày 30/3, kéo dài hơn 7 tiếng, đã thiêu rụi nhà kho ở đường Phạm Tu, nằm đối diện Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội). Khu vực cháy nằm sát khu dân cư, tập trung nhiều kho xưởng.

Cụm kho xưởng 6.000m2 ở Hà Nội bị cắt điện, chủ rục rịch "rút lui" (Video: Sơn Nguyễn).

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã vào cuộc, tiến hành rà soát, kiểm tra hàng loạt cơ sở có nguy cơ cao. Nhiều biện pháp mạnh đã được đưa ra, trong đó có việc kiên quyết cắt điện đối với các kho bãi, nhà xưởng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Nhiều nhà xưởng tại khu vực này được xây dựng trái phép nhưng chưa được chính quyền xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) xử lý dứt điểm. Người dân đã tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, đổ nền bê tông kiên cố và dựng khung thép mái tôn làm nhà xưởng và sử dụng sai mục đích.

Một hàng rào sắt được dựng bên ngoài lối vào khu nhà xưởng trên đường Phạm Tu, chặn phương tiện ra vào. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra, chủ xưởng và khách mua hàng "tìm nhau" tại khu vực hàng rào.

Sáng cùng ngày, một số cán bộ địa phương có mặt tại khu vực này để kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ nhà xưởng di dời, đồng thời giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác đánh giá, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 6/4, một số ô tô chở hàng hóa vẫn ra vào khu vực nhà xưởng, qua con đường mà lực lượng chức năng trước đó mở để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nhiều cơ sở kho bãi lân cận khu vực xảy ra vụ cháy đã bắt đầu di chuyển hàng hóa, tháo dỡ, đóng cửa và chuyển đi nơi khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo một số chủ xưởng, ngay sau vụ cháy, UBND phường Thanh Liệt phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cắt điện toàn bộ các công trình vi phạm. Hơn một tuần này, nhiều nhà xưởng đã tạm ngừng hoạt động do mất điện.

Từ khi các nhà xưởng bị cắt điện, hoạt động sản xuất tại khu vực này giảm mạnh, không còn cảnh nhộn nhịp như trước. Mỗi xưởng hiện chỉ còn 2-3 người ở lại trông coi, bán hàng khi có khách tìm đến.

"Dần dần chắc phải chuyển đi, chứ bị cắt điện, xưởng lợp mái tôn nóng không thể chịu nổi", một nhân viên làm việc tại xưởng cho biết.

Một số xưởng, trong đó có xưởng tóc giả sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động, xử lý những đơn hàng còn tồn đọng chưa kịp giao cho khách.

"Những đơn hàng đã nhận, chúng tôi cố gắng hoàn thành để giao cho khách. Vụ cháy là điều không ai mong muốn, nhưng đã khiến nhiều xưởng lân cận bị ảnh hưởng. Chúng tôi mới thuê xưởng ở đây chưa lâu, giờ lại phải tìm mặt bằng mới", một chủ xưởng chia sẻ.

Nhiều hộ kinh doanh bắt đầu tìm kiếm mặt bằng mới để chuyển xưởng, kho hàng khi khu nhà xưởng trên đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều tới đây sẽ bị giải tỏa.

Một cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ đá nằm cạnh nhà kho bị cháy vẫn duy trì hoạt động mặc dù chính quyền đã cắt điện toàn bộ khu vực.

Theo quan sát, hệ thống công tơ điện lắp đặt bên ngoài nhà xưởng, không được che chắn, một số công tơ bị mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ, đặc biệt khi trời mưa.

Dù khu vực đang bị siết chặt quản lý, một số chủ nhà kho vẫn tiếp tục nhập thêm hàng về để kinh doanh.