Phường đông dân nhất TPHCM đổi mới cách tiếp cận dân

Trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp, hệ thống loa truyền thanh hoặc pano, băng rôn. Dù phát huy hiệu quả nhất định, các hình thức này còn hạn chế về tốc độ lan tỏa và phạm vi tiếp cận, nhất là trong bối cảnh đô thị đông dân, nhịp sống nhanh.

Các nền tảng mạng xã hội đang được UBND phường Dĩ An vận hành (Ảnh: Phường Dĩ An).

Cuối tháng 1, UBND phường Dĩ An chính thức giới thiệu các kênh truyền thông của địa phương gồm: Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và Cổng thông tin điện tử. Toàn bộ thông báo, kế hoạch, hoạt động của phường được cập nhật thường xuyên trên các nền tảng này để người dân thuận tiện theo dõi.

Theo đại diện UBND phường Dĩ An, việc ứng dụng nền tảng số giúp địa phương chủ động đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin điều hành, hoạt động văn hóa - xã hội đến người dân nhanh hơn, tiết kiệm chi phí, nhân lực so với phương thức truyền thống.

Chỉ với một thiết bị kết nối internet, người dân có thể cập nhật lịch tiếp công dân của lãnh đạo địa phương, thông tin cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, hoạt động an sinh xã hội… mọi lúc, mọi nơi.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An (Ảnh: L.A.).

Sau thời gian vận hành, các kênh mạng xã hội của phường ghi nhận lượng người theo dõi và tương tác tăng dần, đặc biệt trong nhóm thanh niên, công nhân, người lao động. Thông tin được chia sẻ nhanh chóng, góp phần lan tỏa các hoạt động tích cực tại địa phương.

Không chỉ truyền tải thông tin một chiều, các nền tảng số còn trở thành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Thông qua bình luận, tin nhắn, nhiều ý kiến đã được tiếp nhận, giải đáp kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ khu phố Đông Tân) cho biết: “Trước đây, muốn biết thông tin tôi phải chờ họp tổ dân phố hoặc nghe loa phát thanh. Nay chỉ cần vào trang Facebook của phường là nắm được thông tin. Có thắc mắc tôi nhắn tin và được trả lời khá nhanh”.

Anh Trần Văn Minh, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Sóng Thần, chia sẻ: “Lịch tiêm chủng, thông báo tuyển sinh hay các chương trình hỗ trợ đều đăng rõ ràng. Tôi đi làm cả ngày nhưng tối vẫn có thể cập nhật thông tin”.

Theo UBND phường, để bảo đảm tính chính xác, nội dung trước khi đăng tải đều được kiểm duyệt theo quy trình. Địa phương cũng bố trí bộ phận chuyên trách quản lý, vận hành các kênh truyền thông.

Thời gian tới, phường tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cải thiện chất lượng hình ảnh, video, đa dạng hóa nội dung. Đáng chú ý, địa phương định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tương tác tự động, cá nhân hóa thông tin, rút ngắn thời gian phản hồi.

Người dân theo dõi thông tin bầu cử trên trang Facebook của UBND phường Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn).

Song song đó, đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thông sẽ được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn chuyển đổi số.

Việc đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số không chỉ thay đổi phương thức tuyên truyền mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, minh bạch và hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Những phản hồi tích cực từ người dân và doanh nghiệp cho thấy chủ trương đẩy mạnh truyền thông số của phường Dĩ An đang đi đúng hướng. Hình ảnh chính quyền thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe dần được củng cố trên không gian mạng.