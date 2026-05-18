Phú Thọ đốc thúc rà soát, phá dỡ nhà chung cư không đảm bảo an toàn

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, địa phương hiện có 14 khu nhà chung cư với 88 công trình nhà tập thể, chung cư cũ.

Trong đó, 11 công trình tại tỉnh Phú Thọ cũ, 4 công trình tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ và 73 công trình tại tỉnh Hòa Bình cũ. Các công trình được xây dựng những năm 1970-1980 với tiêu chuẩn cũ, không đáp ứng được yêu cầu sử dụng hiện tại của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đánh giá sơ bộ chất lượng công trình nhà chung cư cũ xong trước ngày 30/6. Đồng thời, tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 8 chung cư được đánh giá chất lượng sơ bộ mức 2 và mức 3, gồm: Chung cư tại phường Tân Thịnh (cũ) ký hiệu A15; chung cư tại phường Thịnh Lang (cũ) ký hiệu B13; chung cư tại phường Hữu Nghị (cũ) gồm 6 công trình ký hiệu A7 (nhà A8, A11, A12, A13, A44 và chung cư tại phường Tân Thịnh cũ, ký hiệu A3). Công tác kiểm định phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Việc rà soát xác định rõ trách nhiệm tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng khu chung cư của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện xong trước ngày 25/5.

Sở Xây dựng Phú Thọ khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác lập phương án di dời các hộ dân cũng như phương án phá dỡ nhà chung cư cũ Hòa Phong.

UBND phường Phúc Yên được giao xử lý nhà chung cư theo phương án được duyệt trước ngày 31/5; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư của Công ty cổ phần In Phúc Yên.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình có trách nhiệm kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư tại phường Tân Thịnh (cũ) - ký hiệu A3, thực hiện xong trước 30/10.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường (nơi có nhà chung cư cũ) và cơ quan liên quan rà soát công tác quản lý về đất đai, tài sản và sử dụng, giá cho thuê nhà đối với các chung cư, khu chung cư cũ là tài sản công trên địa bàn.

Các đơn vị phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ giải pháp về giao cơ quan, đơn vị quản lý nhà chung cư là tài sản công, công tác quản lý đất đai, tài chính, xử lý những tồn tại, vướng mắc đối với chung cư trước ngày 30/6.

Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Tỉnh có dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.