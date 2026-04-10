Phố Tràng Tiền ngổn ngang bê tông, bụi mù mịt khi thi công dự án chống ngập

TP Hà Nội đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô. Các hạng mục công trình bố trí dọc theo các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Lai, Quang Trung, Quán Sứ và đường Nguyễn Trãi...

Ghi nhận tại điểm thi công trên phố Phan Chu Trinh (trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội), đơn vị thi công tiến hành rào chắn một phần lòng đường, dài khoảng 30m phục vụ thi công dự án cống ngầm.

Tại phố Tràng Tiền (đoạn từ phố Nguyễn Khắc Cần tới Nhà hát Lớn), việc thi công dự án diễn ra trong nhiều ngày qua, mặt đường bị đào xới để phục vụ các hạng mục xây dựng.

Việc thi công kéo dài nhiều ngày khiến mặt đường trở nên gồ ghề, lồi lõm, một số đoạn đã thi công xong chưa hoàn trả mặt đường như cũ. Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải giảm tốc độ, né tránh các điểm đào xới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không ít người điều khiển xe máy tỏ ra lúng túng khi đi qua các đoạn đường nhiều ổ gà nhấp nhô, trơn trượt do bùn đất tồn lại từ công trường, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trong những ngày đầu hè nắng nóng, công trường phát tán bụi mù mịt khắp tuyến phố, ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường.

Không chỉ người tham gia giao thông, người đi bộ trên vỉa hè cũng khó tránh khỏi bụi phát tán từ các phương tiện lưu thông trên đường. Nhiều người phải dùng tay che mặt, vội vã bước nhanh qua đoạn đường sửa chữa để hạn chế hít phải bụi.

Cô Thanh (sinh sống trên phố Tràng Tiền) cho biết, thời gian gần đây, việc triển khai dự án khiến tình trạng bụi gia tăng khi đất cát từ công trình không được dọn sạch. Người dân mong muốn dự án sớm hoàn thiện, đồng thời công tác phun nước, vệ sinh môi trường được tăng cường để giảm thiểu ảnh hưởng.

Từ sáng sớm, nhân viên một số cửa hàng kinh doanh trên phố Tràng Tiền đã phải liên tục quét dọn, xịt nước rửa vỉa hè do lớp bụi quá dày bám tụ lại thành bùn đất.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi bụi, lối đi trên vỉa hè cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi trở thành nơi tập kết các ống cống bê tông cỡ lớn.

Nhiều đoạn vỉa hè bị tận dụng để tập kết vật liệu, chắn ngang lối đi, khiến người dân và khách du lịch mất không gian di chuyển, buộc phải xuống lòng đường hoặc len lỏi qua những lối đi chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phố Tràng Tiền vốn là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, gắn với các công trình nổi bật như Nhà hát Lớn Hà Nội hay khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, cảnh quan nhếch nhác, bụi bặm và việc đi lại khó khăn đã phần nào làm giảm sức hút của khu vực.

Việc đẩy nhanh tiến độ, tăng cường che chắn, phun nước giảm bụi và đảm bảo an toàn giao thông là những yêu cầu cấp thiết, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và hình ảnh đô thị trung tâm.