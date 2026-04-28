Thông tin mới về lộ trình cải cách tiền lương và sắp xếp thôn, tổ dân phố

Ngày 28/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã có cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe kiến nghị của cử tri.

Chia sẻ với cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là các chỉ tiêu đã đạt được, mà còn là năng lực điều hành, bản lĩnh ứng phó, là sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Trong điều kiện chịu rất nhiều áp lực bất lợi từ bên ngoài và cả những khó khăn nội tại, Phó Thủ tướng khẳng định chúng ta vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và tiếp tục có những bước phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông tin với cử tri về nhiều ưu tiên của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới (Ảnh: Đức Tuân).

Theo Phó Thủ tướng, ngay sau khi bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã xác định rõ một số ưu tiên lớn. Trước hết là kiên định với nguyên tắc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển kinh tế trên nền tảng ổn định bền vững, tăng trưởng phải gắn với chất lượng, hiệu quả và phải gắn với nâng cao đời sống của nhân dân.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, coi đây là đột phá của đột phá, cũng là ưu tiên của Chính phủ, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đang cản trở phát triển.

Ưu tiên tiếp theo Phó Thủ tướng đề cập là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông cho biết Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó có chỉ tiêu "cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý". “Việc cắt giảm này sẽ góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ và phải hoàn thành ngay trong tháng 4, thay vì đến tháng 6”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Các cử tri Điện Biên nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Đức Tuân).

Một ưu tiên khác, theo Phó Thủ tướng, là thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đi kèm với đó là xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…

Giải đáp kiến nghị của cử tri về mức phụ cấp chức vụ đối với phó trưởng ban HĐND xã hoạt động chuyên trách, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND xã… cũng như về cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xem xét tổng thể chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, trình Bộ Chính trị trong quý II/2026.

Đề án sẽ được gửi lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện và đề xuất cân đối chung trong toàn hệ thống chính trị.

Với đề nghị nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng việc sáp nhập sáp nhập thôn bản đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng thông tin việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã giúp giảm từ gần 137.000 đơn vị năm 2015 xuống còn hơn 89.500 đơn vị năm 2025.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Đức Tuân).

Tuy nhiên, trong năm 2025 do thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã để mở rộng không gian phát triển của các địa phương, cấp xã hiện tại có quy mô diện tích, dân số, cũng như số lượng thôn, tổ dân phố trực thuộc cấp xã tăng lên nhiều, làm tăng số lượng đầu mối và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền cấp xã.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và việc bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nội dung này, ông cho biết sẽ được báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ về thôn, tổ dân phố.