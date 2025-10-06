Phó Thủ tướng lệnh “dứt điểm gỡ vướng cho BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2”

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của 2 công trình dự án sau khi Nghị quyết số 34 của Chính phủ về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại 2 dự án được ban hành.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo Phó Thủ tướng, các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã từng bước khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để giải quyết và hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn (tiến độ thi công các gói thầu đạt 90%-95% khối lượng công việc tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 80%-99% tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai).

Mặc dù có tiến triển, song theo Phó Thủ tướng, nhiều công việc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng đánh giá tiến độ thi công tại 2 công trình chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30%-70% so với yêu cầu.

Các vướng mắc phát sinh (liên quan đến phương án dự toán thiết kế bản vẽ thi công; việc thay đổi thiết kế kiến trúc mặt bằng; yêu cầu liên thông, đồng bộ phần mềm quản lý bệnh viện; quy trình mua sắm, lắp đặt trang thiết bị; thay đổi quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kiện toàn nhân sự quản lý dự án…) chưa được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, qua thời gian, nhiều chủng loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện tại…

Để hoàn thành 2 công trình dự án đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước 30/11, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các đơn vị phải thực sự quyết tâm và nỗ lực, tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công và hoàn thành trước 10/10.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về các cơ chế, chính sách (như về nhân lực, tài chính…) đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho 2 công trình dự án trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ban Quản lý dự án theo quy định.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác kiểm tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai ngày 16/7 (Ảnh: Minh Hiển).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành của 2 công trình dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan quyết liệt, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo mục tiêu hoàn thành 2 công trình dự án và đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động đúng tiến độ.