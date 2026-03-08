Phố phường Hà Nội rộn ràng trước ngày hội non sông

Chỉ còn một tuần nữa là tới "ngày hội toàn dân" - cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những ngày này, trên khắp các tuyến phố, phường của TP Hà Nội, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3 tới đây đang rất khí thế và khẩn trương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên các tuyến đường, phố, các điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang hoàn tất việc chuẩn bị, trang hoàng (Ảnh: Thành Đông).

Những tấm pano cỡ lớn cùng biểu ngữ, khẩu hiệu được lắp đặt ở nhiều tuyến phố, ở các công trình lịch sử và các đơn vị hành chính... Tất cả đều thể hiện sự sục sôi, mong đợi và niềm tin của người dân Hà Nội về cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới đây (Ảnh: Hải Long).

Những cụm pano cổ động cỡ lớn kết hợp với biểu ngữ, khẩu hiệu được cán bộ các phường, xã treo dọc các tuyến đường khắp Thủ đô, tuyên truyền về ngày hội ý nghĩa của non sông (Ảnh: Hải Long).

Ghi nhận tại điểm niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc khu vực bỏ phiếu số 9 (phường Ngọc Hà), công tác chuẩn bị đã hoàn thành 10 ngày nay (Ảnh: Hải Long).

Bên trong điểm niêm yết của tổ 9 (phường Ngọc Hà), danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử đã được in ấn, dán công khai, rõ ràng trên bảng lớn để cử tri tới theo dõi và tìm hiểu kỹ càng (Ảnh: Hải Long).

Ông Chu Hữu Hiện, tổ trưởng tổ bầu cử số 9 (phường Ngọc Hà) cho hay, đơn vị đã thực hiện niêm yết cử tri ngay từ ngày đầu tiên theo đúng quy định. Khu vực ca bin để ghi phiếu, trang hoàng đã xong, chỉ còn gắn thêm pano cổ động nữa là hoàn thiện.

"Đây là lần thứ 3 tôi tham gia vào tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Lần này có khó khăn hơn vì số cử tri của từng hòm phiếu rất đông, với khoảng 3.500 cử tri. Nên các thành viên của tổ bầu cử khá vất vả để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Phải trực rà soát danh sách, theo dõi biến động trong ngày của hàng nghìn cử tri, nên đây là việc rất vất vả trong đợt bầu cử này", ông Hiện cho hay (Ảnh: Hải Long).

Ông Phạm Việt Hùng (tổ 38, phường Ba Đình) cho biết, năm nay gia đình ông có 6 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hùng bày tỏ sự tin tưởng vào các đại biểu được giới thiệu, đồng thời cho biết bản thân thường xuyên đến điểm niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND trên địa bàn phường Ba Đình để tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng trước ngày bầu cử sắp tới. Qua đó, cân nhắc, lựa chọn những người thực sự xứng đáng, có đủ năng lực và tâm huyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân (Ảnh: Thành Đông).

Những ngày này, từng góc phố, tuyến đường quen thuộc ở Hà Nội bỗng trở nên rộn ràng, rực rỡ bởi những pano, khẩu hiệu hướng tới "ngày hội toàn dân" (Ảnh: Hải Long).

Chị Trương Ánh Dung (áo dài xanh) cùng các đồng nghiệp lên hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc cùng các biểu ngữ, pano cổ động hướng tới cuộc bầu cử sắp tới.

"Còn hơn tuần nữa mới tới ngày bầu cử, nhưng tôi cũng rất háo hức, chờ đợi. Năm năm mới có một lần, nên tôi rất mong chờ để tự tay mình ghi tên các ứng viên mà mình tin tưởng nhất trên lá phiếu của cử tri", chị Dung chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Quanh hồ Hoàn Kiếm, khắp các con phố, ngả đường ở trung tâm Hà Nội đều tràn ngập pano, biểu ngữ cổ động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hải Long).

Màn hình LED cỡ lớn với những khẩu hiệu, thông tin về ngày bầu cử dưới chân cầu vượt ngã tư Liễu Giai - Kim Mã (Ảnh: Hải Long).

Các cụm pano lớn, khẩu hiệu chào mừng bầu cử Quốc hội khoá XVI được lắp đặt trang trọng, thể hiện khí thế và niềm tin của nhân dân Thủ đô Hà Nội hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước (Ảnh: Thành Đông - Mạnh Quân).

Banner lớn tuyên truyền cho ngày bầu cử tại ngã 7 Cửa Nam (Ảnh: Hải Long).

Du khách, người nước ngoài đến Hà Nội những ngày này cảm nhận rõ không khí tưng bừng, rộn rã trên đường phố Thủ đô (Ảnh: Hải Long).

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới (Ảnh: Mạnh Quân).